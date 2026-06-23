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НБУ вимагає звільнити гендиректора "Укрпошти": Смілянський емоційно відреагував

Руслана Заклінська
23 червня 2026, 12:44оновлено 23 червня, 13:24
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Нацбанк заявив про непрофпридатність Смілянського і дав 5 днів на його звільнення.
НБУ вимагає звільнити гендиректора 'Укрпошти': Смілянський емоційно відреагував
Нацбанк ухвалив рішення щодо Смілянського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/igorsmelyansky

Головне:

  • НБУ визнав Смілянського професійно непридатним як керівника "Укрпошти"
  • Його повинні відсторонити протягом 5 днів і призначити нового керівника за 2 місяці
  • Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення

Нацбанк України визнав генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського професійно непридатним та зобов’язав компанію відсторонити його. Про це йдеться у заяві Національного банку.

У Нацбанку зазначили, що рішення ухвалене за результатами перевірки діяльності компанії за період 2023–2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що керівнику бракує знань законодавства та управлінського досвіду, необхідного для керівництва оператором платіжних послуг.

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"За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ "Укрпошта" заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю", - зазначили у заяві НБУ.

Згідно з рішенням регулятора, уповноважений орган "Укрпошти" має протягом п’яти робочих днів відсторонити Смілянського від керівництва компанією. Надалі протягом двох місяців підприємство повинно призначити нового керівника.

Реакція Смілянського

Після оприлюднення рішення Ігор Смілянський публічно прокоментував ситуацію, різко розкритикувавши позицію НБУ. Він заявив, що вважає рішення необґрунтованим і пов’язує його з конфліктом навколо планів "Укрпошти" щодо створення поштового банку.

За словами Смілянського, компанія має достатній капітал і працює прибутково, а питання його відсторонення, на його думку, може бути пов’язане з блокуванням запуску нового банківського проєкту. Він також заявив про намір оскаржувати рішення в юридичній площині та звертатися до міжнародних інстанцій.

"Чи вважаю я це рішення виваженим? Звісно, ні. Якщо говорити моєю мовою — це повна дурня (неценз.) і, що важливо, використання посади для зведення особистих рахунків", - заявив Смілянський.

Новини "Укрпошти"

Як раніше повідомляв Главред, під час нічної атаки РФ 19 листопада минулого року у Львові було знищено нове відділення "Укрпошти". Постраждалих немає, однак внаслідок удару згоріло близько 900 посилок.

У відділенні "Укрпошти" для отримання виплат у межах програми "Зимова підтримка" жінка прийшла з документом у червоній обкладинці, схожим на російський паспорт. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що компанія перевірила ситуацію.

У червні цього року російський дрон атакував логістичний хаб "Укрпошти" в Харкові. Внаслідок удару частину будівлі було зруйновано, виникла масштабна пожежа.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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