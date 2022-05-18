Трофейний танк тепер на службі України: ЗСУ показали, як їх "озброює" армія РФ

ЗСУ здобули трофейний російський танк Т-72БЗ/ Скрін з відео

Захисники України здобули новий трофей – відібрали у російських загарбників черговий російський танк Т-72БЗ разом з боєкомплектом.

Окупанти намагалися заховати техніку на фермі, але там її і знайшли українські бійці. Відповідне відео оприлюднив радник очільника МВС Антон Геращенко у Telegram.

"ЗСУ здобули черговий трофей. Танк Т-72Б3 із додатковим боєкомплектом", – написав Геращенко.

Як видно на відео, танк не пошкоджений і, очевидно, справний. На ньому намальована характерна позначка "Z".

При цьому поруч лежить додатковий боєкомплект до танка.

Ферма стара, проте напевно до війни вона ще діяла. На відео помітно, що у приміщенні ще перебувають декілька худих і знесилених корів, які також постраждали від окупації.

Танк Т-72Б3 – характеристики і де використовується

Т-72Б3 – це російський основний бойовий танк сімейства Т-72 . Його розробила російська корпорація "Уралвагонзавод".

В екіпаж входить три людини. Танк може розганяти швидкість по шосе до 65 км/год, а по бездоріжжю – 35-45 км/год.

Основна зброя у цього танка – 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5 з покращеною балістикою і ресурсом.

Такі танки були помічені на окупованих територіях Донбасу ще у 2014 році – їх застосовували у боях проти українських військових. Наявність таких танків у бойовиків помітила у листопаді 2014 року компанія Armament Research Services. Пізніше неодноразово з’являлися свідчення про їх використання на Сході України проти ЗСУ.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресорка активно використовує такі танки у боях проти захисників України.

Раніше з’явилося відео, як українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великою Британією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу.

Нагадаємо, раніше бійці сил оборони України під час боїв з військами Росії у Донецькій області знищили танк так званої "другої армії світу" і відправили його на звалище. Влучний удар було нанесено з американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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