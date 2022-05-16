Німецька зброя битиме рашистів: у ФРН розповіли про САУ і "зенітні танки" для ЗСУ

В Україну відправляють PzH 2000 / staticflickr

Федеральний уряд Німеччини продовжить поставку Україні військової техніки для протистояння російської агресії.

Збройні сили України незабаром отримають німецьку зброю, заявив спікер німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

За його словами, до відправки в Україну готові гаубиці Panzerhaubitz 2000, "зенітні танки" та інше озброєння.

"Поставки тривають. Йдеться про гаубиці Panzerhaubitz 2000, керувати якими зараз навчають українських солдатів, про відправку танків Gepard, про постачання базук та іншої військової техніки", – заявив він.

Водночас Міноборони Німеччини продовжує тренувати українських військових для успішного використання переданої техніки. Насамперед військовослужбовців України навчають управлінню гаубицями.

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PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танкова гаубиця 2000) - німецька самохідна артилерійська установка (САУ), розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann в 1998 році. САУ оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню і автоматичного пожежогасіння, системою захисту від ОМП.

PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км. Гаубиці належить світовий рекорд — вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивний снаряд з поліпшеною аеродинамікою).

За сукупністю показників PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ в світі.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 155-мм L52

Довжина ствола, калібрів 52

Боєкомплект гармати 60

Дальність стрільби, км 30 — 50 км

Кулемети 7,62-мм MG3

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