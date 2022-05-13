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"Вітя, впади з танка": військовий РФ заявив дружині про втрати, вона радить "косити" від війни - ГУР

13 травня 2022, 13:59

Дружина каже чоловікові, що ротації в російських військах не буде, оскільки ніхто не хоче їхати в Україну.

військовий РФ, війна в Україні
Російський військовий сказав своїй дружині, що для того, щоб потрапити до госпіталю, краще отримати кульове поранення / Фото УНІАН

В лавах армії Росії все більше військових, які вже не хочуть воювати проти України. Вони шукають нові способи, щоб не вирушати на війну. Дружина одного з них закликала свого чоловіка "впасти з танка", щоб за станом здоров'я повернутися додому. Він, у свою чергу, розповів їй про втрати в лавах російських військ при захопленні одного з українських сіл. Зі 100 морських піхотинців повернулося 50, а з 80 "ополченців" – 20 осіб.

Згідно з повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, СБУ перехопила розмову російського військового зі своєю дружиною. Вона закликала його "впасти з танка", оскільки немає іншого способу повернення додому, крім стану здоров'я. За словами жінки, ротації військ не буде, а діючі підрозділи не замінять до вересня. Їхати в Україну "всі відмовляються".

читайте такожЗахоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани Москви"Вітя, впади з танка! Або ти там будеш до вересня. На півроку ви поїхали, вас там ніхто міняти не буде!.. Ногу, звичайно, стріляти собі не треба, тому що це взагалі вже...не знаю, нехай тебе хтось [вдарить] (неценз.) по бочині, нирки схопить. Адже відразу з госпіталю можна поїхати додому", - сказала росіянка.

У відповідь чоловік погоджується з нею, що серед росіян ніхто до України вирушати не хоче. Однак, на його думку, все ж краще отримати поранення, оскільки пошкодження перевіряють співробітники ФСБ.

Також він розповів про втрати російських окупаційних військ під час окупації села в злочинному військовому наказі їх командира.

Обережно! На відео нецензурна лексика

"Село взяли недавно. У нас дев'ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, до кожного підвалу кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидати. Потім зайшли, а там четверо дітей сидять маленьких", - підкреслив військовий РФ.

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Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що російські війська мають намір захопити весь Донбас, південні регіони України та створити коридор до окупованого Криму.

Спікер Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська армія очікує, що важке озброєння від Заходу має прийти до кінця травня-початку червня. Після цього війська можуть почати наступальну операцію на зайняті окупантами позиції.

Радник глави МВС Віктор Андрусів заявив, що плани Росії щодо оточення військ України не втіляться в життя. У районі Херсонської області наступ окупантів заглох, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити загарбникам тили. За 10 днів росіяни можуть зупинити активний наступ на фронті і перейти до нової тактики так званої "повзучої окупації".

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