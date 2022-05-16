Російські окупанти навмисно топлять власні танки, тікаючи від ЗСУ

Окупанти навмисно втопили власні танки у річці / Павло Кашчук

Українські захисники завдають російським військовим значних втрат, тому окупантам залишається лише тікати. Вони навіть навмисно топлять власну техніку. Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі Білогорівки Луганської області ворожі війська звели дві переправи та намагалися перекинути техніку й особовий склад через річку Сіверський Донець. ЗСУ майстерно завадили їхній "спецоперації" та швидко розгромили велику частину техніки.

Втікаючи від українських військових, окупанти втопили шість вцілілих танків, аби ті не дісталися ЗСУ.

"В одному місці три розбиті понтони. Це російські танки, що заїхали у воду, розгорнувши башти назад. Швидше за все, шість російських танків були затоплені, щоб запобігти їх захопленню українськими воїнами після того, як були розбиті понтони нашою артилерією і ворог був вибитий з плацдарму" , – зазначив Юрій Бутусов.

Загалом в районі плацдарму вдалося нарахувати 73 одиниці пошкодженої або знищеної російської техніки. Однак Бутусов стверджує, що насправді їх втрати значно більші.

"Я там був особисто і бачив техніку, яка на ці кадри не потрапила. Можу сказати, що йдеться мінімум про більше ніж 100 знищених одиниць техніки у боях 5-13 травня ... Можна тільки уявити величезні втрати у людях", - додав Бутусов.

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Нагадаємо, ЗСУ зупинили спроби окупантів з форсування річки Сіверський Донець в районі села Серебрянка та не дали закріпитись на захопленому плацдармі. Українські військові знищили декілька десятків інженерної та бойової техніки. ЗСУ знищили близько 1 тис. окупантів.

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