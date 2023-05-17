"Труп на трупі лежить": полонений "вагнерівець" розповів про шалену "м'ясорубку" на фронті

Окупант заявив, що війна не вартує тих грошей, які їм обіцяли, і переконував, що якби знав, куди йде, то нібито нізащо не пішов би.

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Полонений "вагнерівець" розповів про шалені втрати / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Збройні сили України під час оборони Бахмута взяли у полон "вагнерівця", якого кинули побратими. Відео з допитом полоненого окупанта опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram.

Полоненим загарбником виявився 39-річний Ватрушев Денис Олексійович з Ханти-Мансійського округу. Він був завербований Пригожиним в ПВК "Вагнер" з в'язниці, де відбував покарання за вбивство. "Вагнерівець" розповів, що на їх позиціях є окоп з мертвими окупантами "де труп на трупі лежить".

"Тут м'ясорубка, тут всі приходять в один бік. Там окоп смерті. Там труп на трупі лежить, по дорозі навіть двохсотих не виносять, я виносив трьохсотих. Нам наспівали пісню, пообіцявши, що просто будемо стояти і нічого не робити", - розповів окупант.

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Росіянин розповів, що під час запеклих боїв під Бахмутом отримав мінно-вибухову травму ноги. Побратими окупанта навіть не думали його забирати, вони його просто покинули. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, а потім потрапив у полон.

"Мене свої ж кинули... Вони кинули мене, ось що я хочу сказати. Я тепер тут. А там харчування навіть немає. Якщо ти не виконуєш наказ – командир тебе просто застрелить там", - розповів Ватрушев.

Окупант також заявив, що війна не вартує тих грошей, які їм обіцяли, і переконував, що якби знав, куди йде, то нібито нізащо не пішов би.

Втрати Росії на війні проти України

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих. Майже половина ліквідованих – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими досягає 1 до 10. Це, звичайно, не кожен день, і середній коефіцієнт нижче, але менше з тим", - розповіла вона.

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. Він записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому Пригожин показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Дивіться відео про те, наскільки Росія близька до поразки в Україні:

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