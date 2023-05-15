Потрапив під мінометний обстріл: у тяжких боях під Бахмутом загинув молодий снайпер із Закарпаття

Російські загарбники вдарили із мінометів по позиціях українських захисників, внаслідок чого Василь отримав смертельне поранення.

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Під Бахмутом загинув молодий снайпер Василь Величко / Колаж: Главред, фото: Горінчівська територіальна громада, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за Україну загинув молодий снайпер Василь Величко. Життя захисника обірвалося поблизу села Іванівське, що під Бахмутом. Воїн був родом із Закарпаття, повідомляє Горінчівська територіальна громада у Facebook.

Василь Величко народився 1988 року, жив у селі Березове в Горінчівській сільській громаді Хустського району Закарпатської області. Він був снайпером (2 категорії) відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини А7124 (Хуст), за званням – старший солдат.

Захисник мужньо боровся за свободу та незалежність нашої країни. Однак 14 травня російські загарбники вдарили із мінометів по позиціях українських захисників, внаслідок чого Василь отримав смертельне поранення.

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"Непоправна втрата… Іще одне молоде життя забрала ця війна… Важко знайти слова для розради і втіхи, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна!" - йдеться у повідомленні громади.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Дивіться відео про те, як ЗСУ системно контратакують окупантів РФ під Бахмутом:

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