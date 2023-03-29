"Співвідношення вбитими сягає 1 до 10": в Україні розповіли про втрати армії на війні

Маляр підкреслила, що у росіян втрати більше навіть при тому, що у них перевага за кількістю особового складу і озброєння.

Анна Маляр / Міноборони, УНІАН

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про втратити армії у війні проти російських окупантів.

За словами Маляр, під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одне з головних завдань воюючої сторони - знищення фізичної сили противника", - написала вона.

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При цьому Маляр підкреслила, що у росіян втрати більше навіть при тому, що у них перевага за кількістю особового складу і озброєння.

За її словами, у противника були втрати більше і в 2014-2015. Однак зараз цей коефіцієнт майже вдвічі зріс на користь України.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими досягає 1 до 10. Це, звичайно, не кожен день, і середній коефіцієнт нижче, але менше з тим", - додала вона.

Втрати РФ на 29 березня 2023 року

За даними Генштабу на ранок 29 березня українські військові ліквідували за добу 172 340 російських солдатів. Лише за останню добу було знищено понад 600 окупантів.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.

Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

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