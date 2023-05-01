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"Наступ РФ на Бахмут провалився": у Білому домі повідомили про приголомшливі втрати окупантів

Аліна Дембіцька
1 травня 2023, 22:38 оновлено 1 травня, 22:39
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Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових.
Джон Кирби, армия РФ
Білий дім озвучив велетенські втрати РФ біля Бахмута / Скріншот YouTube, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія провалила свій наступ на Бахмут. Окупаційні війська понесли шалені втрати. За останні п'ять місяців було ліквідовано близько 20 тисяч російських солдатів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише Sky News.

Так, Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих.

Як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки, майже половина ліквідованих – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

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Він також зазначив, що російський наступ на Бахмут "зупинився" і "провалився".

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог кидає в бій нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, проте взяти Бахмут їм не вдається. ЗСУ вдалося прорватися вперед і вибити окупантів з позицій.

Дивіться скандальне інтерв'ю Пригожина перед контрнаступом ЗСУ: "Ми вийдемо з Бахмута":

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