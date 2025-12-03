Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

Зеленський очікує, що після повернення Віткоффа і Кушнера з Москви українська делегація продовжить переговори зі США.

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Білий дім

Що сказав Зеленський:

Україна готує нові зустрічі у США з командою Трампа

Попередні переговори у Женеві та Флориді показали, що позицію Києва почули й враховують

Зеленський підкреслив, що будь-який мир можливий лише з урахуванням інтересів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові дипломатичні зустрічі у Сполучених Штатах.

Після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа. Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Чекаємо новин найближчими днями щодо зустрічей та перемовин - це можуть бути особисті розмови або телефонні контакти. Ми маємо постійний діалог як між нашими партнерами, так і між партнерами та Україною", - сказав президент.

За його словами, останні зустрічі у Женеві та Флориді продемонстрували, що позиція України була почута, і до аргументів Києва прислухаються. Президент наголосив, що це важливий сигнал, і Україна очікує збереження такого підходу надалі.

Він підкреслив, що у світу зараз є реальне відчуття можливості завершити війну, однак для цього дипломатичну активність потрібно поєднувати з посиленим тиском на Росію.

"Усе залежить від правильної комбінації - конструктивної дипломатії та тиску на агресора. Обидва елементи працюють на встановлення миру", - заявив глава держави.

Президент також підкреслив, що будь-який мир має бути досягнутий лише з урахуванням національних інтересів України.

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США / Фото: Скриншот

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що мирний план Дональда Трампа не матиме результату, оскільки позиція Кремля залишається незмінною.

За словами експерта, Володимир Путін продовжує спиратися на тези, озвучені ним у два ключові моменти - 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

Як нагадує Загородній, у першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де російська сторона вимагала скорочення української армії, контролю над важким озброєнням та інші нереалістичні для України умови. Другий виступ був присвячений "умовам припинення вогню" — Путін наполягав на виході України з чотирьох окупованих областей і відмові від членства в НАТО.

Експерт підкреслює, що Кремль не збирається відходити від цих вимог, оскільки Путін не може дозволити собі виглядати слабким.

На думку Загороднього, головний пріоритет України залишається незмінним — нарощування виробництва зброї та посилення ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Він зазначає, що Кремль ще не довів, як переживе майбутню зиму за умов таких атак.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Вашингтон позитивно оцінив розмову з Володимиром Путіним і запросив українську делегацію відвідати США найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

