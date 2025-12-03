Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

Інна Ковенько
3 грудня 2025, 21:33
367
Зеленський очікує, що після повернення Віткоффа і Кушнера з Москви українська делегація продовжить переговори зі США.
Зеленський анонсував важливі зустрічі у США
Зеленський анонсував важливі зустрічі у США / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Білий дім

Що сказав Зеленський:

  • Україна готує нові зустрічі у США з командою Трампа
  • Попередні переговори у Женеві та Флориді показали, що позицію Києва почули й враховують
  • Зеленський підкреслив, що будь-який мир можливий лише з урахуванням інтересів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові дипломатичні зустрічі у Сполучених Штатах.

Після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа. Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

відео дня

"Чекаємо новин найближчими днями щодо зустрічей та перемовин - це можуть бути особисті розмови або телефонні контакти. Ми маємо постійний діалог як між нашими партнерами, так і між партнерами та Україною", - сказав президент.

За його словами, останні зустрічі у Женеві та Флориді продемонстрували, що позиція України була почута, і до аргументів Києва прислухаються. Президент наголосив, що це важливий сигнал, і Україна очікує збереження такого підходу надалі.

Він підкреслив, що у світу зараз є реальне відчуття можливості завершити війну, однак для цього дипломатичну активність потрібно поєднувати з посиленим тиском на Росію.

"Усе залежить від правильної комбінації - конструктивної дипломатії та тиску на агресора. Обидва елементи працюють на встановлення миру", - заявив глава держави.

Президент також підкреслив, що будь-який мир має бути досягнутий лише з урахуванням національних інтересів України.

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США
Зеленський анонсував важливі зустрічі у США / Фото: Скриншот

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що мирний план Дональда Трампа не матиме результату, оскільки позиція Кремля залишається незмінною.

За словами експерта, Володимир Путін продовжує спиратися на тези, озвучені ним у два ключові моменти - 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

Як нагадує Загородній, у першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де російська сторона вимагала скорочення української армії, контролю над важким озброєнням та інші нереалістичні для України умови. Другий виступ був присвячений "умовам припинення вогню" — Путін наполягав на виході України з чотирьох окупованих областей і відмові від членства в НАТО.

Експерт підкреслює, що Кремль не збирається відходити від цих вимог, оскільки Путін не може дозволити собі виглядати слабким.

На думку Загороднього, головний пріоритет України залишається незмінним — нарощування виробництва зброї та посилення ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Він зазначає, що Кремль ще не довів, як переживе майбутню зиму за умов таких атак.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Вашингтон позитивно оцінив розмову з Володимиром Путіним і запросив українську делегацію відвідати США найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський зустріч Зеленського та Трампа мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

22:56Війна
Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

21:33Війна
"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

Останні новини

00:00

Ефективніший за побілку: простий спосіб уберегти дерева від морозу і гризунів

03 грудня, середа
23:57

Як відчистити плиту до ідеального блиску: один розчин справляється краще за хімію

23:45

Зірка "Ліги Сміху" мобілізувався до ЗСУ - ЗМІ

22:56

Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

22:11

Меланія Трамп показала неймовірні різдвяні декорації Білого дому

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
22:06

Після першої ложки не відірватися: шикарний салат з оселедця за 10 хвилин

22:04

"Ситуація дуже напружена": майор ЗСУ розкрив деталі боїв в Покровську.

21:33

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

20:47

Клей зникне за хвилину: як зняти старі наліпки зі скла авто без подряпин

Реклама
20:44

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

20:33

Кім Кардаш'ян ошелешила своїм новим МРТ

20:32

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:25

Життя без обслуговування: забудовник "Ковальська" залишив 4 київських ЖК без підтримки

20:21

Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

19:50

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:48

Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

19:38

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:10

Вся правда про "мирні перемовини"Погляд

19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

Реклама
19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

Реклама
16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти