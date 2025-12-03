Рус
Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2025, 19:38
Погода в Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 грудня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • Де буде дощ, сніг та туман

Погода в Україні 4 грудня буде місцями дощовою та туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 4 грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. В більшості областей не буде істотних опадів. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла. На півдні буде тепліше - 8-12 градусів тепла. Вітер буде рвучким.

Очікується, що похолодання прийде з 5-6 грудня. 9 грудня температура повітря знову підвищиться. 9-10 грудня будуть дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: ventusky

Погода 4 грудня

В Україні 4 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, центральних та південних областях. У Карпатах буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни та в Карпатах прохолодніше, від 2° тепла до 3° морозу, вдень тепло як для цієї пори 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°, а найтепліше на півдні країни, там очікуємо вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 4 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +8 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

Погода 4 грудня у Києві

У Києві 4 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.

Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

