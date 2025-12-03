Рус
Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

Анна Косик
3 грудня 2025, 18:39
В України є лише один спосіб закінчити війну з Росією так, щоб країна-агресорка не могла напасти ще раз.
Ющенко, Путин
Ющенко назвав умову для перемоги України над Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Що сказав Ющенко:

  • Укладення миру не гарантує, що Росія не нападе знову
  • Українці з національним духом ніколи не програють війну

Країну-агресорку Росію ніколи не зупинити миром. Таку думку, як повідомляє видання Новини.LIVE, висловив третій президент незалежної України Віктор Ющенко.

Він наголосив, що Росія може знову розпочати агресивну війну проти України всього через 4-5 років, якщо не здолати окупантів на полі бою сьогодні.

В України є єдиний ключ до перемоги

Ющенко зауважив, що ключовою "зброєю" українців є національний дух. І тільки він може допомогти здолати Росію та по-справжньому перемогти у війні проти неї.

"Ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба рідкоземельні метали, запаси урану, поклади золота? Що потрібно? Всього-на-всього дух, національний дух. Якщо цим духом володіють десятки мільйонів людей, я твердо хочу сказати: ми ніколи не програємо цю війну. Ніколи. Ми завжди виграємо її, бо ми володіємо тим духом, якого в росіян немає. Вони йдуть як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося", - додав експрезидент України.

Коли Росія може зупинити війну - думка експерта

Главред писав, що на думку колишнього речника Генерального штабу ЗСУ, полковника запасу, військового експерта Владислава Селезньова, російський диктатор Володимир Путін досі марить ідеєю повного контролю над територією України.

Тому тішити себе ілюзіями, що Путіна задовільнить лише контроль над Донбасом не варто. Росія може припинити бойові дії тільки тоді, коли у Путіна закінчаться ресурси для продовження війни.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що у Росії заявили нібито прагнуть врегулювати війну проти України "на багато поколінь уперед". Москва нібито готова до мирних перемовин, але наполягає на досягненні власних цілей, визначених у межах так званої "СВО".

Нагадаємо, Главред писав, що нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що війна Росії проти України може завершитись до кінця 2025 року або до березня 2026-го.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголошував, що мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить.

Про персону: Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

