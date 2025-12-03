Рус
Кім Кардаш'ян ошелешила своїм новим МРТ

Олена Кюпелі
3 грудня 2025, 20:33оновлено 3 грудня, 21:24
Раніше цього року у Кім після МРТ було діагностовано аневризму головного мозку.
Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян пройшла нове дослідження / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

  • Яку процедуру призначили Кім
  • Що стало відомо

У недавньому випуску шоу "Кардаш'яни" були опубліковані шокуючі новини про мозок Кім Кардаш'ян.

Як пишуть іноземні ЗМІ, обговорюючи недавнє сканування мозку Кім, її лікар вказав на "дірки" на знімку, які, за його словами, пов'язані з "низькою активністю".

Хоча це звучить неймовірно сумно і тривожно, лікарі та вчені сумніваються у використовуваній технології та її зростаючій комерціалізації.

Раніше цього року у Кім після МРТ було діагностовано аневризму головного мозку, або розширення артерії. Тип і розмір цієї аневризми неясні. І, схоже, немає чіткого зв'язку між її аневризмою і цими недавніми новинами. Але ми знаємо, що останню заяву було зроблено після появи іншого типу візуалізації - однофотонної емісійної томографії (ОФЕКТ).

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян проходить обстеження / Instagram/kimkardashian

Цей метод передбачає введення радіоактивних речовин у кров і використання спеціальної камери, що створює тривимірні зображення органів, включно з мозком. Цей тип візуалізації був розроблений 1976 року і вперше застосований до головного мозку 1990 року.

ОФЕКТ-сканування може використовуватися для відстеження та вимірювання кровотоку в органах, а також застосовується лікарями для діагностики та призначення лікування захворювань головного мозку, серця і кісток.

Хоча ОФЕКТ має певне клінічне застосування в обмежених випадках, переконливих доказів ефективності ОФЕКТ-сканування поза цими цілями немає.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян розповіла правду /instagram.com/kimkardashian

Сканування потенційно може показати зміни кровотоку, хоча вони можуть бути загальними для різних станів. Кровотік також може варіюватися залежно від досліджуваної ділянки мозку, часу доби і навіть від того, наскільки добре відпочила людина.

Області зі зниженим кровотоком на таких ОФЕКТ-скануваннях описували як "дірки" або "вм'ятини".

У випадку Кім це зниження кровотоку було пояснено "низькою активністю" мозку. Її лікар припустив, що лобові частки її мозку не функціонують належним чином через хронічний стрес.

Однак немає жодних наукових доказів, що пов'язують ці зміни кровотоку зі стресом або функціональними змінами. Ба більше, не існує єдиного науково обґрунтованого методу, що дає змогу пов'язати зміни функції мозку із симптомами або результатами для конкретної людини.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання - псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

Про персону: Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

Кім Кардашьян новини шоу бізнесу
