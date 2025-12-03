Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

На Запоріжжі ворог захопив два села поблизу Гуляйполя, на Донеччині - село Балаган поблизу Покровська.

Ситуація на фронті 3 грудня - DeepState оновили мапу бойових дій / Колаж: главред, фото: DeepState, Freepik

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог захопив три села на Запоріжжі та Донеччині

Також зафіксовано просування у Покровську та поблизу Гуляйполя

Армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях.

Також окупанти просунулись у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомляють аналітики Deepstate.

"Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни окупували село Балаган Покровського району Донецької області.

У Запорізькій області ворог захопив села Солодке й Затишшя, що поблизу Гуляйполя.

Окрім цього окупанти просунулись у Покровську, поблизу Новоекономічного у Донецькій області та біля Гуляйполя на Запоріжжі.

Яка ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, російські заяви про нібито повний контроль над Покровськом не мають нічого спільного з реальністю. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Коментуючи ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, він підкреслив, що бої тривають і залишаються надзвичайно напруженими.

За його словами, обстановка там вкрай складна, оскільки на цій ділянці фронту зосереджено близько 140 тисяч російських військових. Це фактично створює "магніт", що стягує значні сили та ресурси окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини Покровська

Як повідомляв Главред, окупанти заявили про встановлення свого прапора в Покровську, але українські військові наголошують, що це "картинка" для російської пропаганди, яка не відображає реального стану справ на фронті.

Крім того, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке повідомляв про нібито повну окупацію російськими військами міста Покровськ на Донеччині.

Пізніше повідомлялось, що поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають. Про це в коментарі Укрінформу повідомив офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Що відомо про Покровськ / Інфографика: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

