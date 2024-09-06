Арешт за ордером МКС: прокурор розповів, як Путін може опинитися у в'язниці

Переговорний процес на рівні суду триває, підкреслив Карім Хан.

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У МКС прокоментували ордер на арешт Володимира Путін / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Після відмови Монголії, яка є учасницею Римського статуту, від арешту диктатора Володимира Путіна, офіційному Улан-Батору доведеться давати пояснення.

"Переговорний процес на рівні суду триває. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого пророкувати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", - наголосив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан у коментарі ВВС.

За його словами, по відношенню до господаря Кремля буде застосована вся суворість закону і врешті-решт Путін все ж опиниться на лаві підсудних, а також нагадав недалеку історію.

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"Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, або коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора. Але, як показала історія, ці люди, які колись мали велику владу у себе в країні, зрештою опинилися на лаві підсудних", - зазначив прокурор МКС.

Водночас Хан також звернув увагу на те, що переговорний процес із цього приводу на рівні суду триває.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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