В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

Що повідомили аналітики:
- Цибуля на українському ринку продовжує дешевшати
- Фермери пропонують у продаж цибулю менш ніж за 10 гривень
- Сьогодні цибуля в Україні дешевша більш як на 65% у порівнянні з 2024 роком
Через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Станом на сьогодні, 3 грудня, пропозиція цибулі на ринку залишається надмірною. Тому фермери пропонують овоч до продажу в діапазоні 3-8 гривень за кілограм.
Як змінилися ціни на цибулю в Україні
У порівнянні з кінцем попереднього тижня, цибулю в Україні почали продавати на 22% дешевше. Експерти кажуть, що причиною такого зниження цін є збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості.
"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін", - йдеться у повідомленні.
Водночас цибуля високої якості зараз рідко надходить в продаж, бо фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін. Через таку ситуацію сьогодні цибулю реалізують в середньому 68% дешевше, ніж на початку грудня 2024 року.
Як змінилися ціни на інші овочі в Україні
Главред писав, що за даними аналітиків, з початку тижня в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста. Зараз її вже продають по 7-10 гривень за кілограм.
Дешевше, ніж тижнем раніше, на українському ринку продають і інші овочі. Наприклад вартість моркви та буряка становить 8-10 і 8-9 гривень за кілограм відповідно.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.
Раніше повідомлялося, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру.
Напередодні стало відомо, що у супермаркетах ціни на один з найулюбленіших сезонних фруктів українців різко впали. Мова йде про мандарини, деякі сорти яких за останні два місяці подешевшали більш як на 50%.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
