В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

Анна Косик
3 грудня 2025, 17:40
Тенденція з падіння цін на базовий для українців овоч наразі не змінюється.
Як в Україні переписали ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

  • Цибуля на українському ринку продовжує дешевшати
  • Фермери пропонують у продаж цибулю менш ніж за 10 гривень
  • Сьогодні цибуля в Україні дешевша більш як на 65% у порівнянні з 2024 роком

Через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні, 3 грудня, пропозиція цибулі на ринку залишається надмірною. Тому фермери пропонують овоч до продажу в діапазоні 3-8 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на цибулю в Україні

У порівнянні з кінцем попереднього тижня, цибулю в Україні почали продавати на 22% дешевше. Експерти кажуть, що причиною такого зниження цін є збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості.

"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін", - йдеться у повідомленні.

Водночас цибуля високої якості зараз рідко надходить в продаж, бо фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін. Через таку ситуацію сьогодні цибулю реалізують в середньому 68% дешевше, ніж на початку грудня 2024 року.

Як змінилися ціни на інші овочі в Україні

Главред писав, що за даними аналітиків, з початку тижня в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста. Зараз її вже продають по 7-10 гривень за кілограм.

Дешевше, ніж тижнем раніше, на українському ринку продають і інші овочі. Наприклад вартість моркви та буряка становить 8-10 і 8-9 гривень за кілограм відповідно.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру.

Напередодні стало відомо, що у супермаркетах ціни на один з найулюбленіших сезонних фруктів українців різко впали. Мова йде про мандарини, деякі сорти яких за останні два місяці подешевшали більш як на 50%.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

цибуля ціни на продукти новини України
