В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує Україна

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 18:19
Глава української делегації провів нові переговори з спецпредставником Трампа Віткоффом та дізнався деталі переговорів у Москві, зазначив Сибіга.
В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує Україна
Чим закінчились переговори у Москві - в США позитивно оцінили результати зустрічі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Сибіга:

  • Глава української делегації провів нові переговори з Віткоффом
  • В США запросили Україну до США на новий раунд переговорів щодо плану миру
  • Американська делегація позитивно оцінила переговори у Москві

Вашингтон позитивно оцінив розмову з Володимиром Путіним і запросив українську делегацію відвідати США найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає УНІАН.

"Був контакт керівника української делегації (Умєрова, - ред.) з паном Віткоффом, оскільки це телефонічний контакт, з міркувань безпеки, важко уявити, щоб обговорювалися деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - сказав Сибіга.

Дивіться відео заяви Сибіги:

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує Україна
/ Фото: скріншот

Міністр наголосив, що нині тривають консультації керівника української делегації з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції, щоб узгодити подальші кроки та оцінити наявний прогрес. За його словами, певні результати вже досягнуті після зустрічей у Женеві та Маямі, і вони стали важливим кроком у мирному процесі.

"Ми зараз відштовхуємося від документа з 20 пунктів, який був напрацьований у Женеві. Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську делегацію і документ далі розвивається", - вказав він.

Сибіга також зазначив, що деякі найчутливіші питання залишено для розгляду лідерами держав. Представники США повідомили, що, на їхню думку, переговори в Москві дали позитивний імпульс мирним зусиллям і тому вони запросили українську делегацію продовжити обговорення у Сполучених Штатах найближчим часом.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на засіданні Ради "Україна – НАТО" міністри закордонних справ країн Альянсу провели змістовну дискусію. За його словами, учасники зосередилися на конкретних кроках, які потрібно здійснити негайно. Всі держави-члени чітко усвідомлюють критичність ситуації та необхідність оперативних дій для стабілізації фронту, посилення позицій України на переговорах і підтвердження підтримки її підходів. Він наголосив, що союзники поділяють принципову позицію Києва.

"Жодних компромісів з українським суверенітетом, жодних компромісів зі статутом ООН, тобто всі підходи в мирному процесі мають базуватись на цьому і жодної зміни кордону через силу. Я почув підтримку всіх учасників, які були присутні за столом, і за це ми дуже вдячні", - резюмував глава українського МЗС.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу та військовий аналітик Владислав Селезньов наголосив, що Путін заявляє про відсутність будь-яких компромісів, доки Москва не досягне цілей так званої СВО. А це вже виходить далеко за межі повного захоплення Донеччини й Луганщини.

За його словами, Кремль говорить про "усунення причин" війни, маючи на увазі денацифікацію та демілітаризацію України, фактично — демонтаж української державності, який вони вважають наслідком подій після анексії Криму та окупації частини Донбасу у 2014 році.

Селезньов додав, що російський диктатор і досі прагне повного підпорядкування всієї України, тож сподіватися, що його влаштує лише контроль над Донбасом, — марно.

"Найбільш радикальні пропагандисти говорять навіть про повний контроль над усією лівобережною Україною чи навіть Києвом. Отже, війна продовжуватиметься й надалі. Я думаю, що вона продовжуватиметься, доки Путін має ресурси для її продовження", - підсумував експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Рустем Умєров поінформував Володимира Зеленського про підготовку до сьогоднішніх переговорів у Брюсселі з радниками з нацбезпеки країн ЄС.

Політолог Андрій Золотарьов зазначає, що США не підуть на юридичне визнання Криму чи інших захоплених Росією територій заради мирної угоди, адже це послабило б їхній статус глобального лідера і виглядало б як поступка Путіну.

Тим часом у Москві усвідомили, що спроби залякати команду Трампа не дають результату. За словами експерта з міжнародної безпеки Тараса Жовтенка, нинішня риторика Кремля щодо США є частиною більшої стратегії, у рамках якої Росія робить акцент на вигодах і можливих преференціях для Вашингтона та особисто для Дональда Трампа.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Андрій Сибіга Мирний план Трампа
