"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

Країна з одними з найсильніших оборонних сил у Європі може відіграти вагому роль у наданні гарантій безпеки Україні.

У Фінляндії прокоментували зміст мирної угоди для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Стубб:

Мирна угода може бути несправедливою по відношенню до України

Фінляндія може відіграти одну з ключових ролей у гарантіях безпеки

Мирна угода для України може бути компромісною та несправедливою. Про це в інтерв'ю MTV заявив президент Фінляндії Александр Стубб. Він додав, що був розчарований, коли побачив початкову версію мирного плану.

"Реальність така, що мир може бути добрим, поганим або якимось компромісом", - наголосив він. відео дня

Умови справедливого миру виконані не будуть

Фінський чиновник сказав, що очікувати виконання усіх умов справедливого миру, які раніше були на активному обговоренні, не варто.

"Ми, фіни, повинні бути готові до моменту, коли настане мир… і всі умови для справедливого миру, ймовірно, не будуть виконані", - додав він.

Стубб також зазначив, що його країна може відіграти роль у гарантіях безпеки для України, адже країна має одні з найсильніших оборонних сил у Європі.

Чому мирний план США може стати "ударом" для Європи

Главред писав, що оглядач Reuters П'єр Бріансон попередив про те, що наразі деякі найбільш гострі питання мирного плану все ще невирішені. Серед них і проблема з контролем над територіями.

У випадку збереження контролю країни-агресорки Росії над тимчасово окупованими територіями, Європі доведеться дорого заплатити за "нав'язаний Україні мирний план".

Мирна угода для України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна не погодиться на жодні умови, які передбачають визнання російської окупації, вето на її зовнішньополітичний курс або обмеження Збройних сил.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні.

Напередодні ЗМІ писали, що Москва чітко дала зрозуміти: жодних компромісів щодо територій не буде. Європейські партнери США попереджають - план провальний і лише зміцнює впевненість Кремля.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

