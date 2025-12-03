До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

Графіки вимкнення світла будуть діяти в усіх регіонах України.

Графік вимкнення світла на 4 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Що відомо:

4 грудня в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59

Електроенергії не буде до 12 годин

У четвер, 4 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Електроенергію вимикатимуть у всіх регіонах України.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла на 4 грудня

Завтра, 4 грудня, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 3 черг з 00:00 до 23:59.

У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Черги відключень / Інфографика: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі. Про це говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA.

Крім того, в Україні споживання електроенергії впало на 20% через відключення світла, проте поки це не відобразиться у платіжках за листопад. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, що жовтень був холодніший і майже без відключень, тому середнє споживання наразі більше.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

