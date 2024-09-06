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Козир у руках: відомо, як операція на Курщині вплине на результат війни

Марія Николишин
6 вересня 2024, 16:14
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З настанням негоди наступальні дії російської армії ослабнуть, каже член Асоціації полковників з Литви.
Козир у руках: відомо, як операція на Курщині вплине на результат війни
Експерт розповів про важливість Курської операції / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ

Курська операція ЗСУ може мати великий вплив на результат війни на користь України. Про це заявив полковник запасу, член Асоціації полковників з Литви Вайдотас Малініоніс в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Я думаю, що це — чудова операція, дуже важлива операція. Ми, напевно, побачимо це пізніше, вона може мати великий вплив на результат війни, тобто на користь України. Чому Росія так мляво діє? А я відповім — вони просто не можуть. І наскільки я розумію, Україна ввела війська дуже хорошої якості, з досвідом, і вони це там показали. Ця операція була відмінно спланована та відмінно виконана", — сказав він.

Малініоніс підкреслив, що перекидання Росією її найкращих підрозділів з фронту в Україні забирає час, і немає жодної гарантії, що вони зможуть вибити українських військових із Курської області.

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"Тому вони обирають найменший ризик, і вони організовують нападницькі дії на Донбасі, особливо на Покровському напрямку, сподіваючись, що їм там пощастить і прорве. А Курська область, ми бачимо, що вони офіційно, й Путін дуже хоче показати, що це не дуже й важливо. Але це дуже важливо, й вони це розуміють, і це дуже великий біль", — сказав член Асоціації полковників із Литви.

Він також додав, що з настанням негоди наступальні дії російської армії ослабнуть.

"І тоді вони все одно будуть вирішувати, що робити. І це найбільш невпевнене рішення у них все одно залишиться. Я думаю, те, що ви зробили в Курську, і я чув, що і в Бєлгороді теж там щось робиться, але не такими масштабами, але однаково, й евакуація відбувається, — це, звісно, чудово. В України зараз у руках чудовий козир для подальшої деескалації війни", — вважає Малініоніс.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна "багато" досягла у Курській операції, але генсек НАТО Єнс Столтенберг відмовився поки оцінювати її майбутній перебіг.

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов прокоментував імовірність розширення Курської операції ЗСУ. За його словами, наразі важко говорити про плани українського командування, однак на сьогодні вже є певні проміжні результати на цьому напрямку.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Всі визначені завдання українські захисники успішно реалізують.

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