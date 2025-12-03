Рус
Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

Анна Косик
3 грудня 2025, 16:31
"Апетити" кремлівського диктатора щодо України тільки зростають.
Путин, армия РФ
Російська армія зупиниться в Україні лише за однієї умови / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Селезньов:

  • Путін посилає сигнал про бажання РФ воювати далі
  • Диктатор хоче повністю контролювати Україну
  • У Росії марять захопленням лівобережжя України

Останнім часом кремлівський диктатор Володимир Путін здійснює все нові візити до військових країни-агресорки Росії. Таким чином він посилає сигнал світовій спільноті.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, поведінка Путіна є показовою зараз, коли з одного боку триває процес переговорів, з а іншого диктатор починає брязкати зброєю.

"Він (Путін - Главред) заявляє, що Росія не зробить жодних поступок, доки не будуть реалізовані плани так званої СВО. А там йдеться вже не лише про повну окупацію Донецької та Луганської областей. Йдеться про "усунення першопричин" російсько-української війни, тобто про денацифікацію та демілітаризацію України. Фактично - про злам української державності, який, на думку Кремля, стався після анексії Криму в лютому-березні 2014 року та подальшої окупації частини Донбасу", - пояснив експерт.

Чого хоче Путін

Російський диктатор досі марить ідеєю повного контролю над територією України, тому тішити себе ілюзіями, що Путіна задовільнить контроль над Донбасом не варто.

"Ідея створення про буферних зон немає чітко окреслених кордонів. Російські апетити лише зростають. Якщо у травні минулого року йшлося про 10-кілометрову "буферну зону" вздовж кордону РФ на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то зараз Москва прагне захопити якнайбільше територій", - наголосив Селезньов.

Це підтверджує і те, що російські пропагандисти відкрито заявляють, що війна не закінчиться, доки вони не отримають контроль над Миколаєвом та Одесою, фактично перетворивши Україну на "обрубок" без виходу до Чорного моря.

"Найбільш радикальні пропагандисти говорять навіть про повний контроль над усією лівобережною Україною чи навіть Києвом. Отже, війна продовжуватиметься й надалі. Я думаю, що вона продовжуватиметься, доки Путін має ресурси для її продовження", - підсумував експерт.

Як в Росії намагаються маніпулювати США - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, у Кремлі давно зрозуміли, що тиск страхом на адміністрацію Трампа не працює.

Нинішні заяви Кремля на адресу США - це частина ширшої гри, у якій Москва робить ставку на підкуп та "вигоди" для Вашингтона і особисто Дональда Трампа. Паралельно з воєнною риторикою росіяни активно просувають серед американців та самого Трампа ідею економічної вигоди від співпраці з РФ.

Російське бачення закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підсумки зустрічі Путіна з американською делегацією не варто розцінювати як відмову диктатора від запропонованого США мирного плану.

Раніше також речник Путіна заявив кореспондентам, що поки питання припинення вогню на новорічні свята не розглядали. За його словами, зараз відбувається "зовсім інший процес".

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін використовував поєднання чарівності, розважливого затягування часу і явних погроз, щоб показати послам США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру справжню позицію Росії в питанні миру з Україною.

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

