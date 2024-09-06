Стратегічний програш РФ: відомо, чому Путін заговорив про мир

Путін зрозумів, що Україна не гратиме в його гру затяжної війни на виснаження, а завдаватиме ударів там, де це принесе реальний результат.

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Чому Путін заговорив про мир / колаж: Главред, фото: Zelenskiy, скрін з відео

П'ять днів тому Путін заявив, що готовий до переговорів. Про те, чому в Путіна з'явилася риторика про мир, розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, передає "Еспресо".

"Ще до Курщини, коли Росія намагалася наступати на Покровському, Краматорському, Торецькому та Курахівському напрямках, коли Росія ще захоплювала деякі населені пункти, її риторика була іншою. Два тижні тому Путін заявляв, що не готовий до переговорів. Десять днів тому Пєсков сказав, що перемовини з Україною не будуть вестися. Але вже п'ять днів тому Путін заявив, що готовий до переговорів, і вчора ще раз це підтвердив. Це демонструє використання різних комбінацій дій для дезорієнтації нас, наших союзників та третіх країн, зокрема Китаю, Індії та Бразилії, які виступають зі своїми мирними ініціативами", - зауважив Маломуж.

За його словами, в Путіна з'явилася риторика про мир і намагання вплинути на Китай, Індію та Бразилію.

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"Він хоче, щоб ці держави тиснули на нас і Захід, щоб досягти свого варіанту мирного врегулювання. Тому що Путін побачив, що він уже програв Курську операцію. Це стратегічний програш. Він розуміє, що не може захопити Покровськ і просунутися далі по інших напрямках. Крім того, він бачить, що Україна готова до системних оборонних дій. Щоденні втрати російських військ становлять понад 1300 осіб, і за два місяці Росія втратила до 75 тисяч військових, яких неможливо оперативно замінити. Підготувати, навчити та відправити на фронт нові сили Росії бракує ресурсів", - наголосив Маломуж.

Генерал армії України також підкреслив, що Путін зрозумів, що Україна не гратиме в його гру затяжної війни на виснаження, а завдаватиме ударів там, де це принесе реальний результат.

"Зараз Путін говорить інакше, але йому потрібні союзники. Він намагається знайти компроміс, адже іншого виходу немає. Путін готовий жертвувати деякими своїми "досягненнями" і навіть відступати. Однак ми розуміємо, що це хитра гра, розрахована на те, щоб зупинити наші наступальні операції", - резюмував Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Можливість переговорів з РФ - що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше говорив, що дипломатичне закінчення війни буде проговорено на другому Саміті миру, але вже разом з РФ.

В той же час, Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та країною-агресором Росією.

Крім того, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

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