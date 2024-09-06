У НАТО заговорили про швидкий шлях до закінчення війни та перемоги України

Україні потрібно більше військової підтримки, наголосив Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг прокоментував сценарій закінчення війни / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників продовжувати надавати Україні зброю, щоб покласти край війні, яку розв'язала країна-агресор РФ.

"Україні потрібно більше військової підтримки зараз. Швидкий шлях покласти край цій війні - надати Україні зброю. Президент Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти на полі бою, але повинен прийняти справедливий і стійкий мир, де Україна перемагає, як суверенна і незалежна держава. Я закликаю всіх союзників продовжувати надавати допомогу, особливо в цю важку фазу війни", - заявив він в Осло на спільній із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції.

Столтенберг нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення, яким гарантували підтримку Україні в довгостроковій перспективі. Зокрема, НАТО переймає координацію міжнародної допомоги, відкриваючи командний пункт у Вісбадені та створюючи хаб у східній частині альянсу, щоб надавати підтримку Україні.

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"Це посилить самооборону України. Союзники по НАТО зобов'язалися надати Україні наступного року щонайменше на 40 млрд євро військової допомоги і підтримувати цю допомогу в довгостроковій перспективі, щоб Україна змогла себе захистити", - додав генсек НАТО.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Раніше у Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни. Україна не дозволить росіянам відвернутися від війни, Київ вимагає встановлення миру на справедливих умовах, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше з'явився несподіваний сценарій завершення війни. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною та відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

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