РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

У місті пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, близько 20 будинків приватного сектору, школа, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі.

РФ атакувала Кривий Ріг / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС Дніпропетровщини

Що відомо:

РФ атакувала Кривий Ріг балістикою

Приліт зафіксовано в адміністративну будівлю, пошкоджено багато багатоповерхівок

Постраждали щонайменше троє людей

Ввечері 3 грудня у Кривому Розі пролунав вибух на тлі оголошеної загрози балістичного удару. Ворог атакував ракетою адміністративну будівлю. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, у місті було зафіксовано щонайменше один потужний вибух.

"Кривий Ріг. Вибух. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - наголосив Вілкул.

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ попередили містян про наближення швидкісної повітряної цілі. За попередніми даними, по Кривому Рогу вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М".

"Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання", - уточнив Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що у місті поранена одна жінка, її стан - не важкий. Пожежу, спричинену ударом, оперативно ліквідовано.

Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив ракерний удар по Кривому Рогу. За його словами, зайнялися гаражі, а також понівечена адмінбудівля.

Близько 19:07 Гайваненко уточнив, що у Кривому Розі кількість поранених зросла до трьох, серед них - 3-річна дівчинка.

"Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Оновлено 19:30: Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що поранення отримали 3-річна дівчинка, 28-річна та 87-річна жінки. Літня жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Дівчинці та молодій жінці надано допомогу на місці, вони лікуватимуться амбулаторно.

"Пошкоджено, попередньо, понад 10 багатоповерхівок, близько 20 будинків приватного сектору, школа, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Зараз інформація уточнюється, проводяться обходи. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби, задіяно 20 одиниць техніки", - розповів він.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику атак по Україні

За даними моніторингових каналів, російські війська змінили підхід до проведення атак на Україну. Тепер бойові вильоти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюються навіть із аеродромів Далекого Сходу.

За даними спостережень, 30 жовтня, 19 та 29 листопада росіяни пускали крилаті ракети відразу після вильоту з аеродромів "Українка" та "Біла". Монітори зазначають, що час підльоту ракет не зменшився, а, навпаки, збільшився до 6-8 годин. Однак через технічні особливості є затримка фіксації бортів.

Російські атаки по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня росіяни атакували південь Одеської області "Шахедами", вдаривши по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Є пошкодження енергооб’єкта, адмінбудівлі й приватних будинків, виникли пожежі та перебої зі світлом.

Також 1 грудня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, російські війська здійснили балістичний удар по місту.

Як повідомляв Главред, від удару по Дніпру постраждали 40 осіб, серед них 11 перебувають у важкому стані та отримують інтенсивну медичну допомогу. Ще 27 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

