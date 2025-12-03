Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

Зокрема, його визнали винним у державній зраді.

Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Азарова заочно засудили на 15 років ув’язнення за держзраду

Суд довів його співпрацю з російськими спецслужбами та поширення антиукраїнських наративів

Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні СБУ.

Що встановило слідство

Перебуваючи за межами України, Азаров співпрацював із російськими спецслужбами та займався підривною діяльністю в інтересах Кремля. Він систематично поширював антиукраїнські наративи у ефірах російських пропагандистів, виправдовував агресію РФ та окупацію українських територій. Для ширшого розповсюдження дезінформації використовував власні канали у Telegram та YouTube.

Адмініструванням його каналів займається помічниця, минулому вона працювала в одній із райадміністрацій Києва. Серед іншого, вона дистанційно домовлялася з представниками російських ЗМІ про час і тематику участі Азарова в етерах або записі коментарів.

У чому звинувачують експрем’єра

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Азарова та його помічниці ще в березні 2024 року. Експрем’єру інкримінували:

Державну зраду.

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Заклики до повалення конституційного ладу.

Виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Окрім Азарова, одна з його помічниць отримала заочний вирок - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

