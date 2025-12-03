Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

Головне:
Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.
Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні СБУ.
Що встановило слідство
Перебуваючи за межами України, Азаров співпрацював із російськими спецслужбами та займався підривною діяльністю в інтересах Кремля. Він систематично поширював антиукраїнські наративи у ефірах російських пропагандистів, виправдовував агресію РФ та окупацію українських територій. Для ширшого розповсюдження дезінформації використовував власні канали у Telegram та YouTube.
Адмініструванням його каналів займається помічниця, минулому вона працювала в одній із райадміністрацій Києва. Серед іншого, вона дистанційно домовлялася з представниками російських ЗМІ про час і тематику участі Азарова в етерах або записі коментарів.
У чому звинувачують експрем’єра
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Азарова та його помічниці ще в березні 2024 року. Експрем’єру інкримінували:
- Державну зраду.
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Заклики до повалення конституційного ладу.
- Виправдовування збройної агресії РФ проти України.
Окрім Азарова, одна з його помічниць отримала заочний вирок - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
