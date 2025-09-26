'Трамп хоче перемоги України': Зеленський розкрив сценарій повернення територій

Головне із заяв Зеленського:
- Дональд Трамп хоче перемоги України у війні
- Ситуація змінилася через відносини Трампа з Путіним
- Питання ТОТ вирішуватиметься дипломатичним шляхом
Президент США Дональд Трамп хоче перемоги України у війні, заявив президент України Володимир Зеленський.
В інтерв'ю виданню Axios, відповідаючи на запитання журналіста: "Так тепер ви вірите, що президент Трамп нарешті хоче перемоги України?", Зеленський відповів: "Так".
При цьому співрозмовник нагадав, що раніше Трамп заявляв, що у Зеленського нібито "немає карт".
На думку Зеленського, ситуація змінилася через відносини Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
"Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - сказав він.
Президент України впевнений, що американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну "і в основному вони не вірять, що він хоче закінчити цю війну".
Сценарій завершення війни
За його словами, якщо в разі припинення вогню Україна не поверне силою окуповані території, це питання буде вирішуватися дипломатичним шляхом у майбутньому.
"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - заявив Зеленський.
Водночас глава держави не виключив варіант компромісу, який, на його думку, буде вигідним "для всіх".
"Якщо завтра буде припинення вогню, всі зупиняться, і якщо в нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - сказав Зеленський.
Він додав також, що такі речі Україна має вирішувати шляхом діалогу і "з меншими втратами".
Переговори з РФ про мир: думка політолога
Україна і Росія, як потенційні учасники майбутніх мирних переговорів, повинні будуть розглянути низку ключових і складних тем. Однією з таких, на думку політолога і голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, стане можливе розміщення європейських військових сил на території України. Як зазначив експерт у чаті з Главредом, це питання може виявитися одним із найчутливіших і найважчих для узгодження в процесі врегулювання.
Нагадаємо, раніше Трамп зробив низку заяв. Трамп має намір повернути під контроль Києва "деякі окуповані території".
Раніше у Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".
Раніше Главред писав, що президент Фінляндії Олександр Стубб заявив: союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію.
Про джерело: Axios
Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.
Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.
