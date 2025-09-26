'Трамп хоче перемоги України': Зеленський розкрив сценарій повернення територій

Володимир Зеленський не виключив варіант компромісу, який, на його думку, буде вигідним "для всіх".

https://glavred.net/ukraine/tramp-hochet-pobedy-ukrainy-zelenskiy-raskryl-scenariy-vozvrashcheniya-territoriy-10701503.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський поділився деталями переговорів із Донльдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяв Зеленського:

Дональд Трамп хоче перемоги України у війні

Ситуація змінилася через відносини Трампа з Путіним

Питання ТОТ вирішуватиметься дипломатичним шляхом

Президент США Дональд Трамп хоче перемоги України у війні, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю виданню Axios, відповідаючи на запитання журналіста: "Так тепер ви вірите, що президент Трамп нарешті хоче перемоги України?", Зеленський відповів: "Так".

відео дня

При цьому співрозмовник нагадав, що раніше Трамп заявляв, що у Зеленського нібито "немає карт".

На думку Зеленського, ситуація змінилася через відносини Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - сказав він.

Президент України впевнений, що американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну "і в основному вони не вірять, що він хоче закінчити цю війну".

Сценарій завершення війни

За його словами, якщо в разі припинення вогню Україна не поверне силою окуповані території, це питання буде вирішуватися дипломатичним шляхом у майбутньому.

"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави не виключив варіант компромісу, який, на його думку, буде вигідним "для всіх".

"Якщо завтра буде припинення вогню, всі зупиняться, і якщо в нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - сказав Зеленський.

Він додав також, що такі речі Україна має вирішувати шляхом діалогу і "з меншими втратами".

Переговори з РФ про мир: думка політолога

Україна і Росія, як потенційні учасники майбутніх мирних переговорів, повинні будуть розглянути низку ключових і складних тем. Однією з таких, на думку політолога і голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, стане можливе розміщення європейських військових сил на території України. Як зазначив експерт у чаті з Главредом, це питання може виявитися одним із найчутливіших і найважчих для узгодження в процесі врегулювання.

Нагадаємо, раніше Трамп зробив низку заяв. Трамп має намір повернути під контроль Києва "деякі окуповані території".

Раніше у Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".

Раніше Главред писав, що президент Фінляндії Олександр Стубб заявив: союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію.

Інші новини:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред