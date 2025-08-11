'Жест доброї волі' на Алясці — що готують Путін і Трамп та чого чекати Україні

Переговори на Алясці можуть наблизити закінчення війни, але Путін не готовий до підписання угоди, адже це викличе протилежний імпульс, вказує експерт.

Переговори на Алясці - які території "обміняють" та чого чекати українцям / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можуть США арештувати Путіна на Алясці відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду

Чого чекати від переговорів на Алясці – позиція НАТО

Які території Україна та Росія можуть "обміняти"

Чи підпише Путін угоду з Трампом – чого чекати українцям

15 серпня 2025 року в Алясці відбудеться довгоочікувана зустріч — глава Білого дому Дональд Трамп прийме президента Росії Володимира Путіна. Це буде перший особистий саміт між лідерами США та РФ із часу останньої зустрічі 2019 року, і перший такий захід на території США з 1988-го.

Саміт викликає занепокоєння, адже побоювання зосереджені навколо можливих територіальних поступок.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори Путіна і Трампа на Алясці.

Де відбудуться переговори

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня 2025 року планує зустрітися з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним у штаті Аляска. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!", - написав він.

Дональд Трамп / Фото: скріншот із відео

Помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив підготовку переговорів, зазначивши: "Росія та США – близькі сусіди, тож логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці".

Білий дім поки не підтвердив точне місце проведення саміту. Водночас The New York Times з посиланням на рієлтора та почесного консула Німеччини повідомляє, що Секретна служба США орендувала шестикімнатний будинок в Анкоріджі.

"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.

Мер міста Сюзанна ЛаФранс заявила, що наразі не має жодної офіційної інформації щодо проведення зустрічі.

Чи можуть США арештувати Путіна відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду

Аляска виявилася зручною локацією для зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом з огляду на безпекові фактори, адже між США та Росією існує короткий прямий маршрут через Беренгову протоку, а Сполучені Штати не входять до Міжнародного кримінального суду й, відповідно, не зобов’язані виконувати виданий МКС ордер на арешт Путіна.

Аляска / Інфографіка: Главред

Вашингтон послідовно відкидає юрисдикцію цього суду, тож американська влада не має юридичних підстав для затримання. Крім того, за нормами міжнародного звичаєвого права чинні глави держав у країнах, що не є членами МКС, користуються імунітетом, якщо лише держава в якій буде перебувати воєнний злочинець не вирішить його (імунітет – ред.) ігнорувати.

Позиція США перед переговорами з РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що врегулювання війни між Україною та Росією за посередництва США навряд чи задовольнить обидві сторони. Він наголосив, що навіть якщо домовленості базуватимуться на нинішній лінії зіткнення та передбачатимуть припинення бойових дій, вони не принесуть повного задоволення ані українцям, ані росіянам.

"І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерстваТрампа", – сказав Венс в інтерв’ю Fox News.

Віцепрезидент зазначив, що переговори "варті зусиль", навіть якщо це не "спрацює".

Попри це, Венс переконаний, що переговори є важливими та заслуговують на спробу, адже США й надалі використовуватимуть свій дипломатичний вплив для досягнення миру та завершення конфлікту.

Чого чекати від переговорів на Алясці – позиція НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що запланований на п’ятницю саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці стане серйозним випробуванням для російського керівництва. Про це Рютте сказав в інтерв’ю на телеканалі ABC News.

"Наступна п’ятниця буде важливою, бо це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні", — сказав Рютте.

Він зазначив, що зустріч буде присвячена питанням безпеки та підтвердженню права України самостійно визначати свій розвиток і зберігати суверенітет.

Марк Рютте і Дональд Трамп / Фото: скріншот

Водночас він припустив, що цього разу остаточних домовленостей досягти не вдасться, але подія може стати важливим кроком до повноцінних переговорів, де обговорюватимуться територіальні питання та гарантії безпеки. Рютте наголосив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності своїх військ, як того вимагає Росія, а НАТО має зберігати свободу дій на східному фланзі Європи.

Він також зазначив, що Трамп прагне завершити війну. Рютте також визнав, що частина української території нині перебуває під фактичним контролем РФ.

"Питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, зокрема що це означає з точки зору гарантій безпеки для України. Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне де-юре", — підсумував Рютте.

Чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна

15 серпня на Алясці запланований саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. У Білому домі розглядають можливість запросити туди й Володимира Зеленського для участі в окремих зустрічах. Поки що невідомо, чи відбудуться там спільні переговори трьох лідерів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що зустріч Зеленського з Путіним до переговорів останнього з Трампом не була б достатньо продуктивною, оскільки саме американський президент має відіграти ключову роль у їхньому безпосередньому діалозі.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

"Володимир Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з'ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли ці 3 лідери могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту", – зазначив Венс.

Він додав, що Вашингтон планує організувати перемовини Путіна та Зеленського щодо припинення війни, але графік майбутніх зустрічей ще узгоджується.

Чи буде Зеленський на переговорах на Алясці

Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня запланована зустріч між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.Один зі співрозмовників зазначив, що такий візит наразі "обговорюється", а інший додав, що "всі дуже сподіваються на його проведення".

На питання про офіційне запрошення Зеленському, високопоставлений представник Білого дому відповів, що президент США залишається відкритим до проведення тристороннього саміту, проте зараз головний фокус зосереджений на двосторонніх переговорах на прохання Путіна.

Джерела CNN також повідомили, що участь Зеленського у деяких зустрічах не виключена, але, ймовірно, вони відбудуться вже після переговорів Трампа та Путіна.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Що відомо про обмін територіями між Україною та Росією

Американський сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що для завершення війни Росія та Україна, ймовірно, будуть змушені погодитися на обмін частиною територій, наголосивши при цьому на необхідності надати Києву надійні гарантії безпеки.

"Я хочу бути чесним із вами: Україна не збирається виселяти всіх росіян, а Росія не збирається йти на Київ, тому в кінці буде якийсь обмін територіями", — заявив політик в інтерв'ю NBC News.

Він підкреслив, що такий обмін можливий лише "після того, як Україна отримає запевнення, що Росія не повторить агресії".

Грем також зазначив, що без переговорів зупинити війну неможливо, та висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський зможе долучитися до цього процесу, залишивши остаточне рішення щодо його участі за Білим домом.

Ліндсі Грем / Фото: Офіс президента України

Які території Україна та Росія можуть "обміняти"

Володимир Путін категорично не піде на вихід із Запорізької та Херсонської областей, а тим більше — з Луганської та Донецької. Ці території він уже проголосив частиною Росії та закріпив у Конституції, тож це його "червона лінія", яку, ймовірно, врахували у США. Про це розповів в інтервʼю Главреду політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"А от щодо Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі". Водночас він вимагатиме, щоб українські війська залишили прикордонні позиції в Курській області та зняли загрозу з Бєлгородської, хоча офіційна російська версія вже твердить, що українців там немає. Найімовірніше, у разі територіальних домовленостей мова йтиме саме про прикордонні райони, які Путін і так хоче перетворити на так звану санітарну зону", - вказує він.

Чи підпише Путін угоду з Трампом – чого чекати українцям

Водночас Розумний зауважив, що підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією може мати для Путіна подвійний ефект. З одного боку, воно здатне підштовхнути процес, оскільки війна в Україні перетворила Росію на "ведмедя в капкані" — державу в невигідному становищі, ослаблену військовими, репутаційними та економічними втратами. Світові процеси відбуваються без її участі, і яскравий приклад — ця угода, демонстративно підписана в США, хоча раніше саме Росія була головним посередником у цьому конфлікті.

"Я не сумніваюся, що Путіну хочеться вирватися з цього капкана, але поки що він не може собі цього дозволити. Тому в нього може виникнути й протилежний імпульс — спробувати "відігратися" за втрати та приниження, які він відчуває через втрату значущості на пострадянському просторі, і компенсувати це впевненою перемогою над Україною. Який із цих імпульсів переможе, залежатиме від реальної ситуації — чи вдасться росіянам досягти значних успіхів на фронті, наскільки довго витримає їхня економіка тощо", - додає експерт.

Чи піде Трамп на припинення допомоги Україні

Максим Розумний зауважив, що Трамп погодиться на зустріч лише тоді, коли буде впевнений у можливості представити її як успішний крок до миру, навіть якщо досягнення буде частковим. Якщо ж у вирішальний момент Путін його підставить (що в політиці трапляється доволі часто й не лише з боку Путіна), Трамп, швидше за все, переключиться на інші актуальні геополітичні питання та фактично заморозить процес.

"Водночас, він навряд чи припинить підтримку України — можливо, навіть певною мірою її збільшить, або принаймні збереже нинішній рівень. Він намагатиметься зробити так, щоб Путін не досягнув своїх цілей. При цьому Трамп, імовірно, не буде кидатися "рятувати" Україну, але з огляду на особисту образу на Путіна зробить чимало для стримування Росії. Тож на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс існує", - резюмував він.

