"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

Руслан Іваненко
26 серпня 2025, 20:56
1603
Президент Фінляндії закликає США посилити тиск на Путіна через невиконання обіцянок щодо війни.
Стубб, Путин
Фінський лідер наголошує, що саме східні країни можуть вплинути на рішення Путіна про мир / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexstubb, скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Як союзники та санкції можуть вплинути на рішення Путіна
  • Чому Схід, а не Захід, може схилити Путіна до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію з боку західних країн, зокрема США, пише Yle.

"Я сподіваюся, що терпіння Трампа щодо Росії скоро вичерпається", – підкреслив Стубб, натякаючи, що американський лідер може посилити тиск на Володимира Путіна, якщо засумнівається в його готовності припинити війну.

відео дня

Санкції та тиск як інструменти впливу

Президент Фінляндії додав, що союзники роблять усе можливе, щоб Україна зберегла своє право на самовизначення та територіальну цілісність. За його словами, зупинити агресію Путіна можна лише через санкції та митні обмеження щодо країн, які продовжують торгувати з Росією або підтримують її військову промисловість.

"Єдині, хто можуть схилити Путіна до миру, перебувають скоріше на Сході, ніж на Заході", – зазначив Стубб.

Перспективи мирної угоди – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак оцінює ймовірність підписання мирної угоди найближчими місяцями як низьку. На його думку, усе залежить від розвитку подій на фронті, де наразі Росія не перебуває у безвихідному становищі.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

"Якби росіяни опинилися у ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", — пояснює Ступак.

Експерт підкреслює, що зміни на фронті та економічний стан Росії залишають ключовий вплив на перспективи переговорів і підписання мирної угоди.

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України повинні бути чіткими, юридично зобов’язуючими та дієвими.

Військовий аналітик і майор запасу Олексій Гетьман висловився про потенційну участь Китаю в миротворчій місії в Україні, підкресливши, що важливо уникнути будь-якої підтримки Росії з боку китайських сил.

Крім того, війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі у вівторок 28 серпня.

Читайте також:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Переговори про припинення вогню
Чоловік Лорак засипав компліментами терористичну РосіюВідео

15:04

ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

14:57

Може вибухнути: водіям варто прибрати один поширений предмет з авто

