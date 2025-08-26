"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

Президент Фінляндії закликає США посилити тиск на Путіна через невиконання обіцянок щодо війни.

Фінський лідер наголошує, що саме східні країни можуть вплинути на рішення Путіна про мир / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexstubb, скріншот

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію з боку західних країн, зокрема США, пише Yle.

"Я сподіваюся, що терпіння Трампа щодо Росії скоро вичерпається", – підкреслив Стубб, натякаючи, що американський лідер може посилити тиск на Володимира Путіна, якщо засумнівається в його готовності припинити війну.

Санкції та тиск як інструменти впливу

Президент Фінляндії додав, що союзники роблять усе можливе, щоб Україна зберегла своє право на самовизначення та територіальну цілісність. За його словами, зупинити агресію Путіна можна лише через санкції та митні обмеження щодо країн, які продовжують торгувати з Росією або підтримують її військову промисловість.

"Єдині, хто можуть схилити Путіна до миру, перебувають скоріше на Сході, ніж на Заході", – зазначив Стубб.

Перспективи мирної угоди – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак оцінює ймовірність підписання мирної угоди найближчими місяцями як низьку. На його думку, усе залежить від розвитку подій на фронті, де наразі Росія не перебуває у безвихідному становищі.

Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

"Якби росіяни опинилися у ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", — пояснює Ступак.

Експерт підкреслює, що зміни на фронті та економічний стан Росії залишають ключовий вплив на перспективи переговорів і підписання мирної угоди.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України повинні бути чіткими, юридично зобов’язуючими та дієвими.

Військовий аналітик і майор запасу Олексій Гетьман висловився про потенційну участь Китаю в миротворчій місії в Україні, підкресливши, що важливо уникнути будь-якої підтримки Росії з боку китайських сил.

Крім того, війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі у вівторок 28 серпня.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

