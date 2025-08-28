Мова не про території: політолог назвав складне питання на переговорах з РФ

Серед низки питань, які Україна та Росія мають обговорити у випадку мирних перемовин, є одне надскладне.

https://glavred.net/war/rech-ne-o-territoriyah-politolog-nazval-slozhnyy-vopros-na-peregovorah-s-rf-10693520.html Посилання скопійоване

Неоднозначна позиція США створює певні ризики для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, nato.int

Що сказав Фесенко:

Іноземні війська навряд чи будуть розміщені у прифронтових областях

Трамп підтримує ідею розміщення європейського контингенту в Україні

Питання іноземних військ буде найскладнішим під час переговорів

Україна та країна-агресорка Росія на можливих майбутніх переговорах щодо встановлення миру мають обговорити низку важливих питань. Серед них і введення європейських військ в Україну.

Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, це питання буде одним з найскладніших.

відео дня

Справа в тому, що росіяни вже б'ють на сполох через розміщення іноземного контингенту в Україні. Хоча європейські війська навряд чи опиняться в Сумахчи Харкові, у РФ вже бояться такого кроку Заходу.

Позиція США щодо європейських військ в Україні неоднозначна

Проблема розміщення європейських військових в Україні ще й в тому, що ситуація навколо цього питання суперечлива, адже Трамп не має чіткої постійної і послідовної позиції.

"На даний момент він підтримує ідею з європейським військовим контингентом, хоча на початку року американці взагалі не хотіли брати в цьому участі, але при цьому пропонували, щоб гарантами безпеки України стали європейці, але без участі США. То була ідея американців. Нині вони вже готові опосередковано взяти участь, і це добре. Я думаю, що Трамп не йтиме на поводу у Росії, але він може йти на певні поступки, і ось тут проблема", - пояснив політолог.

Передбачити, як вирішиться питання неможливо

Фесенко наголосив, що питання розміщення європейських військ в Україні буде дуже складним і одним із найпроблемніших на майбутніх переговорах. Наразі дуже добре те, що європейці не збираються йти на поступки.

"У будь-якому випадку, присутність військ НАТО на території України буде одним із найскладніших і найсуперечливіших питань у переговорах. Нам потрібно максимально використати те, що Трамп цю ідею підтримує", - додав він.

Дивіться відео про перспективи мирних перемовин Трампа, Путіна і Зеленського:

Мирні зусилля для закінчення війни - останні новини

Нагадаємо, ЗМІ писали, що наразі малоймовірно, що відбудеться саміт між Путіним і Зеленським, хоча український президент неодноразово заявляв, що готовий до нього, називаючи це єдиним способом домогтися припинення війни.

Напередодні, як писав Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що вірить, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена до кінця року або навіть раніше.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України роблять усе можливе для досягнення стійкого миру. Він зазначив, що успіх у цьому значною мірою залежить від тиску на Росію

Більше новин:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред