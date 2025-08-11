Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

Кожен лідер, який серйозно впливає на Росію, повинен послати Москві чіткі сигнали, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський і Моді можуть зустрітися у вересні / Колаж: Главред, фото: акаунт Зеленського в X, скріншот YouTube

Зеленський і Моді обговорили війну і санкції проти РФ

Зеленський закликав до обмежень проти російської нафти

Можлива особиста зустріч Зеленського і Моді

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Глава держави розповів про жорстокі напади країни-окупанта Росії на українські міста та села на тлі процесів, спрямованих на мирне завершення війни. Детально обговорювалися і санкції проти Кремля, спрямовані на обмеження імпорту нафти. Індія підтримує підхід, за якого нічого не має вирішуватися без України.

"Росія показує бажання продовжувати окупацію і вбивства"

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що обговорив із Моді питання двостороннього співробітництва та дипломатичну ситуацію.

"Тривала розмова з Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Детально обговорили всі важливі питання і двостороннього співробітництва, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану Прем'єр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", - написав Зеленський.

Він розповів індійському прем'єру про жорстокі удари російських окупантів по Україні.

"Поінформував про російські атаки на наші міста та села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті з'явилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія демонструє лише бажання продовжувати окупацію та вбивства", - написав Зеленський.

Також він додав, що Індія підтримує мирні зусилля України.

"Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля і поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участю України". Інші формати не дадуть результату", - уточнив президент.

Кожен лідер має послати Росії сигнали

За словами глави держави, він обговорив із Моді і санкції проти Росії. Потрібні обмеження на російську нафту, і кожен лідер, який суттєво впливає на Кремль, має надіслати Москві відповідні сигнали.

"Також ми детально говорили про санкції проти Росії. Зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал і здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, посилав Москві відповідні сигнали", - каже Зеленський.

Крім того, президент сказав, що він і Моді домовилися про плани щодо зустрічі.

"Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН і опрацювати обмін візитами", - наголосив Володимир Зеленський.

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Трамп 6 серпня впровадив мита проти Індії в розмірі 25%. Причина - високі торговельні бар'єри Нью-Делі і закупівля російської нафти.

В Індії розкритикували мита Трампа. У Нью-Делі назвали їх "нерозумними і несправедливими". Також індійці пригрозили США "заходами у відповідь".

Раніше журналісти писали, що в Індії поступово відмовляються від закупівель російської нафти. Проте ці повідомлення не підтверджувалися. Утім, 7 серпня журналісти Bloomberg повідомили, що державні нафтопереробні заводи Індії вирішили не закуповувати нафту в Росії на тлі тиску Вашингтона.

Посилаючись на свої джерела, журналісти написали, що такі компанії, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp., мають намір відмовитися від закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель. Доти, доки не буде чітких рекомендацій від уряду.

Про персону: Нарендра Моді Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

