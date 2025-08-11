Рус
На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

Анна Косик
11 серпня 2025, 12:48
Військовий розповів, що вперше з початку повномасштабного вторгнення бачить таку кількість російських військових.
ВСУ
Як ворог змінив тактику просування на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що сказав Отченаш:

  • Військові фіксують збільшення кількості особового складу РФ на фронті
  • Окупанти змінили тактику наступу
  • Росіян цікавить просування на північ

На окремих ділянках фронту країна-агресорка Росія зібрала неймовірно велику кількість військових. Про це в етері Київ24 повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж" Андрій Отченаш.

"За всю мою участь у війні з 2022 року по сьогодні я ніколи не бачив такої великої кількості росіян, при тому, що наша бригада стояла на найскладніших напрямках, починаючи від Бахмута, закінчуючи операціями у Сіверському районі, тощо. Наразі ситуація дійсно складна, бо противника нереально величезна кількість", - зауважив військовий.

відео дня

За його словами, ворог змінив свою тактику і командування РФ тепер поставило інше завдання окупантам. Метою РФ є не захоплення населених пунктів. Росія застосовує таку кількість живої сили, щоб обходити міста та села, просуваючись на північ. Саме до прориву цього напрямку готується РФ.

"Вони (окупанти - Главред) намагаються знаходити наші складні місця і просуватися", - додав Отченаш.

Наскільки успішно росіяни просуваються на фронті

Нещодавно Міноборони Британії опублікувало звіт, згідно з яким у липні окупаційні війська захопили близько 500-550 квадратних кілометрів української території.

З'ясувалося, що таку ж кількість територій зайняли окупанти і в червні. При цьому ворог продовжив тактичне просування Донецькою областю, переважно на північний схід та південний захід від міста Покровськ.

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України кілька днів поспіль проводять контратаки на Куп'янському напрямку в Харківській області. Бійцям вдалося добитися успіхів. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що у липні українське місто Покровськ опинилося у центрі уваги через спробу прориву російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). За інформацією моніторингового проєкту DeepState, в операції брали участь близько 150 російських диверсантів.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України звільнили і повністю зачистили від російських окупаційних військ населений пункт Безсалівка Білопільської міської громади Сумської області.

Про персону: Андрій Отченаш

Андрій Отченаш — командира екіпажу безпілотного авіаційного комплексу (БПЛА) "Кара Небесна" у складі 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" (Національна гвардія України). Займається модернізацією застосування безпілотників, аналізує ворогові тактики й сприяє обороні у ключових напрямках.

