Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області, але за умови - Financial Times

- Кремль вимагає від України позаблоковий і без'ядерний статус
- Такі умови є фактично ультиматумом
Російський диктатор Володимир Путін не виключає, що Україна могла б зберегти формальний суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями за умови, що російська сторона отримає гарантований сухопутний доступ до окупованого Криму через ці регіони. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.
Українські чиновники розглядають цю пропозицію як чергову спробу Кремля вийти з міжнародної ізоляції, знизити ризик нових санкцій і використовувати політичну ініціативу Дональда Трампа для досягнення цілей, які російська армія не змогла реалізувати на полі бою.
За даними FT, ключові вимоги Кремля залишаються незмінними: офіційна відмова України від членства в НАТО, закріплення без'ядерного статусу, масштабна демілітаризація і так звана денацифікація.
Аналітики підкреслюють, що такі умови є фактично ультиматумом, який суперечить українській Конституції та міжнародному праву, оскільки передбачає обмеження суверенітету та безпеки держави під тиском агресора.
Переговори на Алясці - останні новини
Раніше посол України спрогнозувала, що на переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.
Напередодні аналітики ISW попереджали, що Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль із досягнення миру.
Нагадаємо, Главред писав, що Білий дім досі не підтвердив точного місця проведення зустрічі Трампа з Путіним. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.
Про джерело: Financial Times
Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.
