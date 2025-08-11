Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області, але за умови - Financial Times

Українські чиновники розглядають цю пропозицію як чергову спробу Кремля вийти з міжнародної ізоляції.

Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області / колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Кремль вимагає від України позаблоковий і без'ядерний статус

Такі умови є фактично ультиматумом

Російський диктатор Володимир Путін не виключає, що Україна могла б зберегти формальний суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями за умови, що російська сторона отримає гарантований сухопутний доступ до окупованого Криму через ці регіони. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Українські чиновники розглядають цю пропозицію як чергову спробу Кремля вийти з міжнародної ізоляції, знизити ризик нових санкцій і використовувати політичну ініціативу Дональда Трампа для досягнення цілей, які російська армія не змогла реалізувати на полі бою.

За даними FT, ключові вимоги Кремля залишаються незмінними: офіційна відмова України від членства в НАТО, закріплення без'ядерного статусу, масштабна демілітаризація і так звана денацифікація.

Аналітики підкреслюють, що такі умови є фактично ультиматумом, який суперечить українській Конституції та міжнародному праву, оскільки передбачає обмеження суверенітету та безпеки держави під тиском агресора.

Переговори на Алясці - останні новини

Раніше посол України спрогнозувала, що на переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

Напередодні аналітики ISW попереджали, що Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль із досягнення миру.

Нагадаємо, Главред писав, що Білий дім досі не підтвердив точного місця проведення зустрічі Трампа з Путіним. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

