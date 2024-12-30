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Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але не за добу, а за "багато місяців" - Огризко

Віталій Кірсанов
30 грудня 2024, 12:50
2770
Політичний істеблішмент США, за словами Огризка, усвідомлює наслідки можливої перемоги Путіна у війні.
Огризко, Трамп
Огризко висловився щодо військової допомоги США Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Основні тези Огризка:

  • Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну
  • Без згоди України жодні домовленості реалізовані не будуть
  • Політистеблішмент США усвідомлює наслідки перемоги Путіна у війні

Новообраний президент США Дональд Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але тепер він забув про 24 години і говорить про місяці, а, якщо бути реалістами, то багато місяців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Що нас чекає в контексті приходу Трампа до влади в США, зараз напевно не скажеш. Утім, якщо аналізувати заяви, які лунають із Вашингтона, стає зрозумілим, що чіткої позиції у Трампа немає. Зібравши воєдино заяви Трампа, його помічників і радників, складно спрогнозувати щось конкретне", - каже Огризко.

За його словами, Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але тепер він забув про 24 години і говорить про місяці, а, якщо бути реалістами, то багато місяців.

"Адже припинити війну, виходячи з того, що собі в голові намалював російський диктатор, неможливо за визначенням. Хто б про що не намагався домовлятися за нашою спиною, без згоди України жодні домовленості реалізовані не будуть. Теоретично Трамп може припинити допомагати Україні, але я думаю, що він цього не зробить, тому що, окрім Трампа, є дуже адекватне ядро Республіканської партії, яке прекрасно розуміє, що означатиме перемога Росії", - сказав експерт.

Політичний істеблішмент США, за словами Огризка, усвідомлює наслідки перемоги Путіна у війні.

"Хіба що Трамп через свої політичні амбіції хоче за будь-яких умов закінчити війну і отримати умовну Нобелівську премію миру. Але для тверезо мислячих американських політиків це не аргумент. Можливо, це є аргументом для Трампа, але не для політичного істеблішменту, який усвідомлює наслідки перемоги Путіна. Адже, якщо Трамп погодиться на те, що можна захоплювати чужі території і потім чудово почуватися, це означатиме, що світ перевертається з ніг на голову і живе за правилами ХІХ століття. Виходить, якщо в тебе є велика армія, ти можеш напасти на сусідню країну, і тобі це дозволено. Так ми прийдемо до кошмару і хаосу", - каже він.

Як стверджує Огризко, до деяких заяв Трампа він ставиться скептично.

"Тому я не думаю, що Трампу дозволять робити те, про що він іноді говорить. А він робить досить нетрадиційні політичні заяви. Україні він каже, мовляв, "навіщо звільняти окуповані території, якщо там усі міста зруйновані" (логіка фантастична!). Якби він говорив так тільки про Україну, я б дуже засмутився. Але ні, Трамп і прем'єр-міністру Канади запропонував зробити цю країну 51-м штатом США, і вкотре хоче купити Гренландію. Я все це складаю в один ланцюжок і розумію, що це не тільки про Україну - це про певні політичні забаганки Трампа, які жодним чином ніколи не будуть реалізовані. Тому я до цього ставлюся досить спокійно, навіть скептично, тому що заяви заявами заявами, а справи справами", - сказав експерт.

Він також висловився щодо військової допомоги США Україні.

Так що я б зараз не робив однозначних висновків щодо того, чи збережеться допомога США Україні. Думаю, допомога буде, адже вже домовлено про те, що на 2025 рік і військова, і фінансова допомога Україні буде виділена. Це означає, що 2025 рік ми подолаємо без проблем, тому цей рік не стане трагедією.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо подальшого перебігу війни та міжнародної підтримки України:

Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.

Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і тільки потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.

У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести переговори з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморозка війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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