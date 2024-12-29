РФ стягує резерви та готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках.

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ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

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РФ продовжує спроби масованих атак на Донбасі

Триває виявлення та знищення залишків штурмових груп ворога

Минулої доби противник активно атакував укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках фронту.

На Покровському напрямку ворог проводив штурмові дії в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Шевченко, Вовкового, Нововасильовки. Новоєлізаветівки та Слов’янки, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

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Наразі тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, що намагалися просунутись у глиб наших бойових порядків. Противник - продовжує накопичувати сили для подальших штурмових дій, уточнюється в повідомленні.

У прагненні поліпшити тактичне становище противник намагався інфільтруватися в наші бойові порядки в районі Глушківки і Лозової - на Куп’янському напрямку та у Вовчанську - на Харківському напрямку.

На Лиманському напрямку противник атакував наші укріплення в районі Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Греківки, успіху не мав.

Тривають запеклі бої на Краматорському і Торецькому напрямках, де наші оборонці стримують натиск противника в Торецьку та в Часовом Яру.

В міській забудові Курахового, в районах Дачного, Костянтинопільського та Янтарного - підрозділи сил оборони самовіддано протистоять атакам противника на Курахівському напрямку, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Времівському напрямку - в районі Улакли, Времівки та Великої Новосілки - противник проводив штурмові дії, в районі Розливу – в намаганні просунутися в глиб застосовував бронетехніку. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

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Представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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