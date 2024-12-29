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РФ стягує резерви та готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

Олексій Тесля
29 грудня 2024, 12:44оновлено 29 грудня, 13:23
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Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках.
РФ стягує резерви та готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки
ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Головне:

  • РФ продовжує спроби масованих атак на Донбасі
  • Триває виявлення та знищення залишків штурмових груп ворога

Минулої доби противник активно атакував укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках фронту.

На Покровському напрямку ворог проводив штурмові дії в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Шевченко, Вовкового, Нововасильовки. Новоєлізаветівки та Слов’янки, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

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Наразі тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, що намагалися просунутись у глиб наших бойових порядків. Противник - продовжує накопичувати сили для подальших штурмових дій, уточнюється в повідомленні.

У прагненні поліпшити тактичне становище противник намагався інфільтруватися в наші бойові порядки в районі Глушківки і Лозової - на Куп’янському напрямку та у Вовчанську - на Харківському напрямку.

На Лиманському напрямку противник атакував наші укріплення в районі Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Греківки, успіху не мав.

Тривають запеклі бої на Краматорському і Торецькому напрямках, де наші оборонці стримують натиск противника в Торецьку та в Часовом Яру.

В міській забудові Курахового, в районах Дачного, Костянтинопільського та Янтарного - підрозділи сил оборони самовіддано протистоять атакам противника на Курахівському напрямку, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Времівському напрямку - в районі Улакли, Времівки та Великої Новосілки - противник проводив штурмові дії, в районі Розливу – в намаганні просунутися в глиб застосовував бронетехніку. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує наступ на Херсон. Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

Представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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