РФ стягує резерви та готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

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- РФ продовжує спроби масованих атак на Донбасі
- Триває виявлення та знищення залишків штурмових груп ворога
Минулої доби противник активно атакував укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках фронту.
На Покровському напрямку ворог проводив штурмові дії в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Шевченко, Вовкового, Нововасильовки. Новоєлізаветівки та Слов’янки, повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Наразі тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, що намагалися просунутись у глиб наших бойових порядків. Противник - продовжує накопичувати сили для подальших штурмових дій, уточнюється в повідомленні.
У прагненні поліпшити тактичне становище противник намагався інфільтруватися в наші бойові порядки в районі Глушківки і Лозової - на Куп’янському напрямку та у Вовчанську - на Харківському напрямку.
На Лиманському напрямку противник атакував наші укріплення в районі Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Греківки, успіху не мав.
Тривають запеклі бої на Краматорському і Торецькому напрямках, де наші оборонці стримують натиск противника в Торецьку та в Часовом Яру.
В міській забудові Курахового, в районах Дачного, Костянтинопільського та Янтарного - підрозділи сил оборони самовіддано протистоять атакам противника на Курахівському напрямку, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
На Времівському напрямку - в районі Улакли, Времівки та Великої Новосілки - противник проводив штурмові дії, в районі Розливу – в намаганні просунутися в глиб застосовував бронетехніку. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ готує наступ на Херсон. Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.
Представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.
Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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