Українська армія відкинула росіян у Курській області – DeepState

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- Силам оборони вдалося відкинути ворога у Кругленькому
- Окупанти мають просування на Донеччині
Українські захисники відзначилися вдалими діями на території Курської області, відкинувши підрозділи армії РФ.
Як ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState, Силам оборони вдалося відкинути ворога в Кругленькому на Курщині.
"Противника відкинуто в Кругленькому", - йдеться в опублікованому повідомленні.
Водночас російські окупанти мають просування біля низки населених пунктів Донецької області, уточнюється в повідомленні.
У DeepState уточнили, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасилівки, Даченського, у Шевченку, Григорівці, Торецьку та Нелипівці.
Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися в Торецьк і Курахове. Російські війська просунулися на кількох напрямках. В OSINT-проекті DeepState також повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України відразу на декількох напрямках.
Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.
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