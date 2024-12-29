Українська армія відкинула росіян у Курській області – DeepState

Російські окупанти мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.

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ЗСУ відкинули росіян у Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

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Силам оборони вдалося відкинути ворога у Кругленькому

Окупанти мають просування на Донеччині

Українські захисники відзначилися вдалими діями на території Курської області, відкинувши підрозділи армії РФ.

Як ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState, Силам оборони вдалося відкинути ворога в Кругленькому на Курщині.

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"Противника відкинуто в Кругленькому", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Водночас російські окупанти мають просування біля низки населених пунктів Донецької області, уточнюється в повідомленні.

У DeepState уточнили, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасилівки, Даченського, у Шевченку, Григорівці, Торецьку та Нелипівці.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися в Торецьк і Курахове. Російські війська просунулися на кількох напрямках. В OSINT-проекті DeepState також повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України відразу на декількох напрямках.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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