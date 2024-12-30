Другий саміт миру і пропозиції Трампа - що сказав Лавров про війну в Україні

Що сказав Лавров:
- Київ не відмовився від мети відновлення України в межах 1991 року
- Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують
- Лавров назвав мету Росії щодо України
- РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності
Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству ТАСС.
Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року і вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою "формули миру", запропонованої президентом України.
"У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", - заявив Лавров.
Глава російського МЗС підкреслив, що, з огляду на це, Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру.
"Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення", - додав він.
Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують - Лавров
Пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести контингент миротворців ЄС і Британії не влаштовують РФ, додав Сергій Лавров.
"Якщо судити з численних витоків та інтерв'ю самого Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня, то він говорить про "заморожування" бойових дій по лінії бойового зіткнення і передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які звучать від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент "британських і європейських сил", - сказав Лавров.
При цьому він зазначив, що в Москві не отримували будь-яких офіційних сигналів від США щодо України.
"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США. Періодично це, як ми регулярно інформуємо, відбувається, але мови про переговори щодо України в таких контактах не йдеться", - розповів Лавров.
Лавров назвав мету Росії щодо України
Лавров також зазначив, що позаблоковий статус України залишається метою російської так званої спецоперації. Коментуючи застереження Росії про неприпустимість членства України в НАТО в будь-якій територіальній конфігурації, міністр РФ зазначив, що зараз немає єдності серед членів Альянсу щодо цього питання.
"Багаторічна експансія НАТО була однією з основних першопричин української кризи, то забезпечення позаблокового статусу України залишається серед цілей спеціальної військової операції", - сказав Лавров.
РФ скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності
Росія має намір скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки, заявив Лавров.
Лавров пояснив це розгортанням аналогічної зброї американцями. За його твердженням, США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу".
Як приклад "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою "Ліщина" по Україні.
На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що "на сьогоднішній день очевидно, що, наприклад, наш (російський, - ред.) мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися".
Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:
Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.
Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.
Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і тільки потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.
У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести переговори з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморозка війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.
Інші новини:
- РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки
- Українська армія відкинула росіян у Курській області - DeepState
- РФ скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності - Лавров
Хто такий Сергій Лавров?
Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.
З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред