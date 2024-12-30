Другий саміт миру і пропозиції Трампа - що сказав Лавров про війну в Україні

Пропозиції команди Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести контингент миротворців не влаштовують РФ, сказав Лавров.

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Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лавров:

Київ не відмовився від мети відновлення України в межах 1991 року

Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують

Лавров назвав мету Росії щодо України

РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності

Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року і вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою "формули миру", запропонованої президентом України.

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"У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", - заявив Лавров.

Глава російського МЗС підкреслив, що, з огляду на це, Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру.

"Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення", - додав він.

Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують - Лавров

Пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести контингент миротворців ЄС і Британії не влаштовують РФ, додав Сергій Лавров.

"Якщо судити з численних витоків та інтерв'ю самого Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня, то він говорить про "заморожування" бойових дій по лінії бойового зіткнення і передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які звучать від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент "британських і європейських сил", - сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що в Москві не отримували будь-яких офіційних сигналів від США щодо України.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США. Періодично це, як ми регулярно інформуємо, відбувається, але мови про переговори щодо України в таких контактах не йдеться", - розповів Лавров.

Лавров назвав мету Росії щодо України

Лавров також зазначив, що позаблоковий статус України залишається метою російської так званої спецоперації. Коментуючи застереження Росії про неприпустимість членства України в НАТО в будь-якій територіальній конфігурації, міністр РФ зазначив, що зараз немає єдності серед членів Альянсу щодо цього питання.

"Багаторічна експансія НАТО була однією з основних першопричин української кризи, то забезпечення позаблокового статусу України залишається серед цілей спеціальної військової операції", - сказав Лавров.

РФ скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності

Росія має намір скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки, заявив Лавров.

Лавров пояснив це розгортанням аналогічної зброї американцями. За його твердженням, США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу".

Як приклад "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою "Ліщина" по Україні.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що "на сьогоднішній день очевидно, що, наприклад, наш (російський, - ред.) мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися".

Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.

Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і тільки потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.

У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести переговори з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморозка війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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