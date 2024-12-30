Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Другий саміт миру і пропозиції Трампа - що сказав Лавров про війну в Україні

Віталій Кірсанов
30 грудня 2024, 08:44
833
Пропозиції команди Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести контингент миротворців не влаштовують РФ, сказав Лавров.
Лавров, Україна
Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лавров:

  • Київ не відмовився від мети відновлення України в межах 1991 року
  • Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують
  • Лавров назвав мету Росії щодо України
  • РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності

Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року і вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою "формули миру", запропонованої президентом України.

відео дня

"У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", - заявив Лавров.

Глава російського МЗС підкреслив, що, з огляду на це, Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру.

"Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення", - додав він.

Пропозиції щодо України від команди Трампа Росію не влаштовують - Лавров

Пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років і ввести контингент миротворців ЄС і Британії не влаштовують РФ, додав Сергій Лавров.

"Якщо судити з численних витоків та інтерв'ю самого Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня, то він говорить про "заморожування" бойових дій по лінії бойового зіткнення і передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які звучать від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент "британських і європейських сил", - сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що в Москві не отримували будь-яких офіційних сигналів від США щодо України.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США. Періодично це, як ми регулярно інформуємо, відбувається, але мови про переговори щодо України в таких контактах не йдеться", - розповів Лавров.

Лавров назвав мету Росії щодо України

Лавров також зазначив, що позаблоковий статус України залишається метою російської так званої спецоперації. Коментуючи застереження Росії про неприпустимість членства України в НАТО в будь-якій територіальній конфігурації, міністр РФ зазначив, що зараз немає єдності серед членів Альянсу щодо цього питання.

"Багаторічна експансія НАТО була однією з основних першопричин української кризи, то забезпечення позаблокового статусу України залишається серед цілей спеціальної військової операції", - сказав Лавров.

РФ скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності

Росія має намір скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки, заявив Лавров.

Лавров пояснив це розгортанням аналогічної зброї американцями. За його твердженням, США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу".

Як приклад "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою "Ліщина" по Україні.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що "на сьогоднішній день очевидно, що, наприклад, наш (російський, - ред.) мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися".

Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.

Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і тільки потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.

У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести переговори з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморозка війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.

Інші новини:

Хто такий Сергій Лавров?

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Лавров балістичні ракети Дональд Трамп крилаті ракети Сергій Лавров міжконтинентальні балістичні ракети Росія Саміт миру
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь"

Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь"

09:16Світ
Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко

09:00Інтерв'ю
Буде "трясти": потужна магнітна буря накриє Україну на Новий рік

Буде "трясти": потужна магнітна буря накриє Україну на Новий рік

08:59Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Молодик 31 грудня принесе сюрприз 3 знакам зодіаку: на кого чекає багатство

Молодик 31 грудня принесе сюрприз 3 знакам зодіаку: на кого чекає багатство

У життя увірветься нещастя: що не можна робити 30 грудня - прикмети

У життя увірветься нещастя: що не можна робити 30 грудня - прикмети

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Бикам - обман, Козлам - образи

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Бикам - обман, Козлам - образи

Замість котлет та відбивних: рецепт апетитних мʼясних рулетиків на Новий рік

Замість котлет та відбивних: рецепт апетитних мʼясних рулетиків на Новий рік

Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

Останні новини

09:44

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

09:39

У школах Білорусі заборонили Санта Клауса, Jingle Bells та колядки - ЗМІ

09:25

Гороскоп на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Ракам - ризик, Тельцям - зміни

09:24

Гороскоп на завтра 31 грудня: Тельцям - велике задоволення, Терезам - здійснення мрій

09:24

Пропагандисти вже в істериці: Росія створила собі нового ворогаПогляд

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – ОгризкоГаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко
09:16

Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь"

08:59

Буде "трясти": потужна магнітна буря накриє Україну на Новий рік

08:44

Другий саміт миру і пропозиції Трампа - що сказав Лавров про війну в Україні

08:27

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

Реклама
08:19

Розбиту бригаду зняли з фронту: ЗСУ розгромили "еліту" морпіхів РФ – Forbes

08:19

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

Понад 5 тисяч військових перевелися в іншу частину через додаток Армія+

06:41

Чому грузинський кейс такий важливий для УкраїниПогляд

06:35

РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності - Лавров

06:00

"Давно не було": колишній чоловік Ані Лорак загримів під крапельниці - причина

05:00

Яке сьогодні свято 30 грудня 2024 року: чому цього дня заборонено шити та в'язати

04:30

Далекобійна гармата РФ б'є на 30 кілометрів: що відомо про нову САУ ворога

04:00

В Україні може збільшитися кількість годин без світла: експерт пояснив ситуаціюВідео

03:31

Оселедець під шубою в лаваші: гості будуть в захваті від подачі салату

03:12

"Україна ніколи не розміститься біля Швейцарії": Словаччина - про передачу територій

Реклама
01:30

Наречений Ані Лорак показав справжнє обличчя співачки та її доньки

00:00

Був найстарішим з президентів: помер 39-й президент США Джиммі Картер

29 грудня, неділя
23:51

Анна Кошмал розкрила подробиці другої вагітності: "Буде більше"

23:48

"Я не збожеволів, гаряча фаза війни в Україні закінчиться 30 грудня" - ГордонВідео

23:44

Вже завтра: США оголосять важливе рішення на підтримку України - ЗеленськийВідео

22:58

Співачка Руслана з чоловіком "засвітилася" в Криму

22:45

Операція в Курській області: відомо, чому ЗСУ не взяли під контроль Курську АЕС

22:28

Ксенію Мішину остаточно прибрали з одного каналу і знайшли заміну - що сталося

21:51

"Я обрав кандидатуру": Зеленський призначить військового омбудсменаВідео

21:33

"Слава Путіну!": Ольгу Фреймут обматюкали у Варшаві та виганяли в Україну

21:20

Водіям на замітку: що станеться, якщо залити старий бензин у бак авто

20:44

"Лягала під ніж": Олена Тополя перенесла операцію

20:24

РФ не хоче завершувати війну: в ЦПД відреагували на заяву Лаврова

19:46

Війська РФ підійшли до траси Покровськ-Дніпро і намагаються обійти три міста - деталі

19:45

Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

19:42

Припинення електропостачання з Словаччини: Польща готова допомогти Україні

19:27

Чи ймовірний сценарій завершення війни наступного року?Погляд

18:56

РФ може готувати нову масовану атаку: українцям назвали ймовірну дату

18:47

Популярний актор-воїн розповів, чи потрібно артистам іти на фронт

18:35

Графіки вимкнення світла 30 грудня: в Україну повертаються обмеження

Реклама
18:17

В Україні вводять графіки аварійних відключень: які області залишаться без світла

18:15

Справжнє ноу-хау: ЗСУ встановлюють на безпілотники дробовики - Forbes

18:03

"Мирні ініціативи" команди Трампа: Лавров вибухнув заявою

17:23

Чи "підскочать" ціни на м'ясо у 2025 році: до чого готуватись українцям

16:32

Російський "Фенікс" згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФВідео

16:19

У РФ проблеми з "мостом Путіна" в Криму: у ЗСУ розкрили деталі

16:09

ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP

16:06

Збиває з пантелику водіїв: що означає знак з 3 транспортними засобами

16:02

У життя увірветься нещастя: що не можна робити 30 грудня - прикмети

15:50

Байден шкодує, що поступився місцем Гарріс: The Washington Post розкрили деталі

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти