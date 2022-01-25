Вторгнення Росії: Канада закликала членів сімей дипломатів покинути Україну

Посольство Канади в Києві та консульство у Львові залишатимуться відкритими.
Канада слідом за низкою країн, а саме - США, Великобританією, Німеччиною та Австралією закликала членів сімей дипломатів виїхати з України через побоювання вторгнення Росії.
Як повідомляє The Globe And Mail, вказівку покинути нашу країну отримали подружжя співробітників посольства і діти до 18 років.
"Безпека Канадських дипломатів і сімей, безсумнівно, є першочерговою", — заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні, 24 січня.
За його словами, уряд "відстежує ситуацію в Україні дуже уважно".
При цьому офіційного підтвердження про це поки немає.
Однак на даний момент на урядовому сайті Канади у розділі з приводу подорожей оновлено статус поїздок в Україну.
"Уникайте необов'язкових поїздок через постійні загрози з боку Росії і нарощування військ в країні і навколо неї", - йдеться на порталі.
читайте такожБілий дім скликає два секретні брифінги у світлі інформації про вторгнення Росії в УкраїнуНагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.
Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.
У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".
При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.
Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.
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