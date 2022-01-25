Вторгнення Росії: Канада закликала членів сімей дипломатів покинути Україну

Канада забирає своїх громадян з України / УНІАН

Канада слідом за низкою країн, а саме - США, Великобританією, Німеччиною та Австралією закликала членів сімей дипломатів виїхати з України через побоювання вторгнення Росії.

Як повідомляє The Globe And Mail, вказівку покинути нашу країну отримали подружжя співробітників посольства і діти до 18 років.

"Безпека Канадських дипломатів і сімей, безсумнівно, є першочерговою", — заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні, 24 січня.

За його словами, уряд "відстежує ситуацію в Україні дуже уважно".

При цьому офіційного підтвердження про це поки немає.

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Однак на даний момент на урядовому сайті Канади у розділі з приводу подорожей оновлено статус поїздок в Україну.

"Уникайте необов'язкових поїздок через постійні загрози з боку Росії і нарощування військ в країні і навколо неї", - йдеться на порталі.

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Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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