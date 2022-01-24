Держдеп дозволив дипломатам США добровільно покинути Україну, їхні сім'ї зобов'язані виїхати

З України поїдуть кілька сотень дипломатів США / УНІАН

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

В заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

"Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоби сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоДерждепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд дипломатичної місії в Україні на тлі постійних дій Росії з дестабілізації країни і підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в країні.

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу і країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", – йдетсья у заяві.

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Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки з приводу подорожей в Україну. Американців закликали не відвідувати Україну через посилення загроз значних військових дій Росії проти України.

Рекомендація щодо подорожей вже була на четвертому рівні небезпеки через поширення COVID-19.

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

"Аналогічно, ми підкреслюємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд ніяк не вплине на нашу прихильність пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", – зазначають у заяві посольства США в Україні.

Як пише Українська правда, з України поїдуть кілька сотень дипломатів США.

читайте такожНапад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарійВидання APpnews раніше повідомило, що Держдеп в неділю наказав частині співробітників посольства США і сім'ям всіх американських співробітників посольства США в Україні покинути країну на тлі підвищених побоювань з приводу російського вторгнення. За словами офіційних осіб, цей крок розглядається як тимчасовий і не відображає ослаблення підтримки України з боку США.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден провів нараду, присвячену ситуації навколо України у зв'язку із загрозою російського вторгнення.

Американський лідер обговорив безперервні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. У Білому домі повідомили, що Росія зіткнеться з швидкою і серйозною відповіддю у разі війни.

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