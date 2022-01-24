Держдеп дозволив дипломатам США добровільно покинути Україну, їхні сім'ї зобов'язані виїхати

Держдеп наказав частині співробітників посольства США залишити Україну через підвищені побоювання з приводу вторгнення РФ. Цей крок розглядається як тимчасовий.
24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.
В заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".
"Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоби сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, щоДерждепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд дипломатичної місії в Україні на тлі постійних дій Росії з дестабілізації країни і підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в країні.
"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу і країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", – йдетсья у заяві.
Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки з приводу подорожей в Україну. Американців закликали не відвідувати Україну через посилення загроз значних військових дій Росії проти України.
Рекомендація щодо подорожей вже була на четвертому рівні небезпеки через поширення COVID-19.
При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
"Аналогічно, ми підкреслюємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд ніяк не вплине на нашу прихильність пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", – зазначають у заяві посольства США в Україні.
Як пише Українська правда, з України поїдуть кілька сотень дипломатів США.
читайте такожНапад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарійВидання APpnews раніше повідомило, що Держдеп в неділю наказав частині співробітників посольства США і сім'ям всіх американських співробітників посольства США в Україні покинути країну на тлі підвищених побоювань з приводу російського вторгнення. За словами офіційних осіб, цей крок розглядається як тимчасовий і не відображає ослаблення підтримки України з боку США.
Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден провів нараду, присвячену ситуації навколо України у зв'язку із загрозою російського вторгнення.
Американський лідер обговорив безперервні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. У Білому домі повідомили, що Росія зіткнеться з швидкою і серйозною відповіддю у разі війни.
Читайте також:
- "США вирішили дотиснути Путіна": експерт пояснив, чи буде вторгнення Росії та назвав терміни
- Сотні тисяч смертей і програш для всіх: Зеленський назвав наслідки вторгнення РФ в Україну
- Україна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФ
- Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії
- "Ляпас" для Путіна: Лондон готує "ядерні" санкції проти Москви на випадок вторгнення в Україну