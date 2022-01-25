В ОП розповіли, як Зеленський проведе день народження і що йому подарувати

Володимир Зеленський 25 січня відзначає день народження / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відсвяткує свій 44-й день народження на роботі. Він попросив друзів і колег не витрачати гроші на подарунки, а замість цього привітати його, перерахувавши кошти на благодійність.

Прессекретар Сергій Никифоров разом з командою привітав главу держави і сказав, що з часом передасть ці привітання при особистій зустрічі.

"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді привітати Володимира Зеленського з днем народження (...) також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти і подарунки, а перевести їх на добрі справи", - написав Никифоров у Facebook.

Зокрема, прессекретар президента залишив реквізити будинків дитини та дитячих лікарень, на які можна перерахувати кошти.

"Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх буде найкращим подарунком для президента України в цей день", - додав Никифоров.

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Будинок дитини "Антошка" Краматорськ

КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"

UA 093355480000026009053630903АО

КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу: благодійність.

Обласний будинок дитини №1, Львів

КЗ Львівської обласної ради будинок дитини №1

RU 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.

Боярський будинок дитини

КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка"

RU 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО: 820172

УГРПОУ: 01994681

Призначення платежу: благодійність.

Криворізька міська дитяча лікарня № 4

КНП "Криворізька міська дитяча лікарня № 4" Криворізької міської ради

UA253052990000026004030400679

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ 02007259

Призначення платежу: благодійність.

Дитяча міська лікарня, Полтава

КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

RU 753052990000026001041209464

АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава

МФО 305299

ЄДРПОУ 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.

Як повідомляв Главред, дружина президента Олена Зеленська зворушливо привітала його з днем народження.

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