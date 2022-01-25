В ОП розповіли, як Зеленський проведе день народження і що йому подарувати

Володимир Зеленський проведе свій день народження - 25 січня – на роботі. А привітати його можна, перерахувавши кошти на благодійність.
Президент України Володимир Зеленський відсвяткує свій 44-й день народження на роботі. Він попросив друзів і колег не витрачати гроші на подарунки, а замість цього привітати його, перерахувавши кошти на благодійність.
Прессекретар Сергій Никифоров разом з командою привітав главу держави і сказав, що з часом передасть ці привітання при особистій зустрічі.
"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді привітати Володимира Зеленського з днем народження (...) також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти і подарунки, а перевести їх на добрі справи", - написав Никифоров у Facebook.
Зокрема, прессекретар президента залишив реквізити будинків дитини та дитячих лікарень, на які можна перерахувати кошти.
"Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх буде найкращим подарунком для президента України в цей день", - додав Никифоров.
Будинок дитини "Антошка" Краматорськ
КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"
UA 093355480000026009053630903АО
КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ: 05493800
Призначення платежу: благодійність.
Обласний будинок дитини №1, Львів
КЗ Львівської обласної ради будинок дитини №1
RU 888201720344251006300029209
Державна казначейська служба України
ЄДРПОУ: 01984369
Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.
Боярський будинок дитини
КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка"
RU 648201720314251004302019074
Державна казначейська служба України
МФО: 820172
УГРПОУ: 01994681
Призначення платежу: благодійність.
Криворізька міська дитяча лікарня № 4
КНП "Криворізька міська дитяча лікарня № 4" Криворізької міської ради
UA253052990000026004030400679
АТ КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ 02007259
Призначення платежу: благодійність.
Дитяча міська лікарня, Полтава
КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
RU 753052990000026001041209464
АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава
МФО 305299
ЄДРПОУ 01999684
Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.
Як повідомляв Главред, дружина президента Олена Зеленська зворушливо привітала його з днем народження.
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