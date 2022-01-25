"Не маю ілюзій": Зеленський висловився щодо зустрічі радників "нормандської четвірки"

Зеленський озвучив очікування від зустрічі / скріншот ТСН

Від завтрашньої зустрічі радників нормандської четвірки президент Володимир Зеленський не очікує "прориву". При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

"Завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату. Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього настання миру в Україні", - сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні ввечері, 25 січня.

Глава держави додав, що не відчуває дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

"Але є надія, спокій, витримка та робота 24 на 7. А значить, матимемо результат. А значить, буде й мир", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

"З німецьким канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів. Геополітична ситуація в регіоні вимагає, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли і сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед в цих ключових напрямках", - сказав він.

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