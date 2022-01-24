Слідом за США Британія евакуює частину співробітників посольства з Києва

Велика Британія ухвалила рішення про евакуацію співробітників посольства в Україні / Фото pixabay.com

Велика Британія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії, передає ВВС.

Британія ухвалила рішення про евакуацію співробітників посольства після того, як США наказали родичам співробітників свого дипломатичного відомства залишити Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час".

Міністерство закордонних справ Великої Британії слідом за інформацією BBC офіційно повідомило, що деяких співробітників посольства їхньої країни в Україні вивозять з Києва. При цьому дипмісія продовжить роботу.

Тим часом верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України. При цьому він додав що Євросоюз очікує пояснень від США щодо рішення Держдепу про евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України.

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Як повідомляв Главред, 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

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