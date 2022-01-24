Евакуація Посольства США в Києві є надмірною обережністю - МЗС України

У МЗС України прокоментували евакуацію американських дипломатів з Києва / ZN.UA

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства у Києві. У МЗС назвали його "передчасним".

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що ситуація виглядає як прояв надмірної обережності, передає УНІАН.

"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості виїхати на добровільній основі", - заявив Ніколенко.

Водночас, як підкреслив спікер, "поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної обережності".

Речник МЗС зазначив, що "фактично кардинальних змін у ситуації та ситуації безпеки впродовж останнього часу не відбулося".

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"Загроза нових хвиль російської агресії залишається незмінною з 2014 року, а накопичення російських військ біля кордону почалося ще в квітні минулого року", - сказав Ніколенко.

При цьому він пояснив, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз поїдуть з України. За його словами, посольство продовжить повноцінно функціонувати.

"Закликаємо спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїжджають за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ". Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - додав Ніколенко.

Як повідомляв Главред, 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Пізніше стало відомо, що Великв Британія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють в Києві, повернуться до Британії.

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