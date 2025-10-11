Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський підписав невідкладний закон: кому виплачуватимуть 50 тис грн в місяць

Даяна Швець
11 жовтня 2025, 13:25
14
Президент Володимир Зеленський підписав невідкладний закон, що передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень.
Зеленский, закон, деньги
Зеленський підписав важливий закон / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Коротко:

  • Зеленський підписав закон про виплати звільненим із полону військовим
  • Захисники, які повернулися з полону, отримуватимуть по 50 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав як невідкладний закон, що передбачає виплату 50 000 гривень щомісяця військовослужбовцям, звільненим із російського полону. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Згідно з ухваленим документом, допомога надаватиметься тим захисникам, які потребують тривалого медичного відновлення після перебування в неволі.

відео дня

Щомісячна виплата становитиме 50 тисяч гривень і здійснюватиметься протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

Також закон уточнює порядок оформлення медичних довідок, що підтверджують отримані у полоні травми, хвороби чи інші наслідки для здоров’я.

Якщо раніше матеріальна підтримка призначалася лише військовим, які дістали поранення, контузії або каліцтва, то тепер допомогу отримають і ті, хто має важкі чи загострені захворювання, спричинені перебуванням у полоні.

Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, раніше такі виплати отримували військові, які зазнали поранень, контузій чи каліцтв. Але багато військовослужбовців після повернення з полону страждають від серйозних захворювань, які вимагають тривалого та складного лікування.

"Тепер держава гарантує допомогу кожному і кожній, хто пройшов полон. Важливий крок для комплексної підтримки наших захисників і захисниць", - написала вона.

Які ще важливі закони підписав Зеленський - деталі

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський здійснив низку важливих кроків: він підписав закон про множинне громадянство, ратифікував угоду щодо створення трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію та зупинив дію Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

У четвер, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Деталі він розповів у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276, який робить обов'язковою військову підготовку для студентів, що здобувають освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Більше важливих новин:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні соцвиплати Верховна Рада Володимир Зеленський військовополонені новини України війна Росії та України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський підписав невідкладний закон: кому виплачуватимуть 50 тис грн в місяць

Зеленський підписав невідкладний закон: кому виплачуватимуть 50 тис грн в місяць

13:25Україна
"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:51Синоптик
Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Китайський гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Останні новини

13:25

Зеленський підписав невідкладний закон: кому виплачуватимуть 50 тис грн в місяць

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

11:49

Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

Реклама
11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

08:10

Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?Погляд

Реклама
08:01

Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

06:10

Мисливець за Нобелівською премією програвПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

05:00

Кохання накриє з головою: чотирьом знакам зодіаку круто щаститиме 11 жовтня

04:44

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

04:24

"Виходжу заміж": Леся Нікітюк заговорила про дату весілля

03:32

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

02:30

Чому не варто купувати готовий тертий сир: вказано небезпечну причину

01:43

Мрія кожної жінки: найтурботливіші чоловіки серед знаків зодіаку

00:20

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

10 жовтня, п'ятниця
23:58

Синій знак з трьома смугами і купою стрілок з'явився на дорогах: що він означає

23:47

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФВідео

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

21:22

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

21:01

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йомуВідео

20:43

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

20:32

"Проводиться евакуація": окупанти просунулися в Запорізькій області

20:06

"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФВідео

Реклама
19:48

Диво природи з’являється раз на 10 років: де в Україні знахидиться озеро-привид

19:37

Український режисер-постановник та телеведучий Євген Синельников зустрівся з дітьми, батьки яких загинули через війну

19:33

Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

19:20

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:17

Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

19:10

Коли РФ готує повторні удари по УкраїніПогляд

18:38

Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

18:27

В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

18:25

Що буде, якщо залишити в будинку безлад: суворі прикмети 11 жовтня

18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти