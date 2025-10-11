Зеленський підписав невідкладний закон: кому виплачуватимуть 50 тис грн в місяць

Президент Володимир Зеленський підписав невідкладний закон, що передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень.

Зеленський підписав важливий закон

Зеленський підписав закон про виплати звільненим із полону військовим

Захисники, які повернулися з полону, отримуватимуть по 50 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав як невідкладний закон, що передбачає виплату 50 000 гривень щомісяця військовослужбовцям, звільненим із російського полону. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Згідно з ухваленим документом, допомога надаватиметься тим захисникам, які потребують тривалого медичного відновлення після перебування в неволі.

Щомісячна виплата становитиме 50 тисяч гривень і здійснюватиметься протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

Також закон уточнює порядок оформлення медичних довідок, що підтверджують отримані у полоні травми, хвороби чи інші наслідки для здоров’я.

Якщо раніше матеріальна підтримка призначалася лише військовим, які дістали поранення, контузії або каліцтва, то тепер допомогу отримають і ті, хто має важкі чи загострені захворювання, спричинені перебуванням у полоні.

Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, раніше такі виплати отримували військові, які зазнали поранень, контузій чи каліцтв. Але багато військовослужбовців після повернення з полону страждають від серйозних захворювань, які вимагають тривалого та складного лікування.

"Тепер держава гарантує допомогу кожному і кожній, хто пройшов полон. Важливий крок для комплексної підтримки наших захисників і захисниць", - написала вона.

