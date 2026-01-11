РФ атакувала інфраструктуру Житомирщини: виникли пожежі, є поранені

Зазначається, що одну з пожеж рятувальники ліквідували.

Дрони атакували Житомир / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області

Внаслідок удару виникли пожежі, гасіння однієї ще триває

Також поранення дістали двоє працівників

У ніч на неділю, 11 січня, країна-агресор Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Про це повідомили в Житомирській ОВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників.

"У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами.

"Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває", - наголосили в ОВА.

Водночас, в "Житомиробленерго" повідомили, що у Коростенському районі запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Енергетики закликають споживачів вимкнути з розеток техніку, чутливу до перепадів напруги.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по інфраструктурі

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня Росія розраховує вибивати інфраструктуру України.

За його словами, Росія бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів.

"Якщо раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони беруться за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 січня Київ знову опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. В КМВА говорили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Також повідомлялось, що у 2026 році Росія може наростити масштаб атак по території України. Зокрема, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Водночас, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ракета "Орєшнік", розміщена РФ у Білорусі, не зможе завдати удару по Києву.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

