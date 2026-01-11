Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Залишиться лише груда каміння": армія РФ стирає з лиця землі українське місто

Маріна Фурман
11 січня 2026, 10:05оновлено 11 січня, 11:33
2514
Костянтинівка майже зруйнована, а під прицілом РФ ще одне місто України.
удар по Константиновке
РФ стирає з лиця Землі Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Донецька обласна прокуратура, ДСНС

Коротко:

  • Ворог знищує Костянтинівку
  • Росіяни націлилися на Дружківку

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від своїх загарбницьких цілей. Його окупаційна армія продовжує знищувати українські міста, зокрема ворог стирає з лиця землі Костянтинівку, що у Донецькій області. Тепер противник розпочав знищення ще одного міста – Дружківки. Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", автор Телеграм-каналу "Офіцер".

Він зазначив, що у Дружківці та її околицях FPV-дрони противника "поступово починають ставати сумною реальністю".

відео дня

"Коли знищення Костянтинівки триває в самому розпалі і скоро від міста залишиться лише груда каміння, в той самий час КАБами та FPV-дронами вже починають знищувати Дружківку та все живе в ній – такі вони сучасні умови війни…", – пише старший лейтенант.

Військовий підкреслив, що ворог не має жодного бажання штурмувати Костянтинівку "в лоб". Наразі окупанти намагаються діяти в обхід населеного пункту з уникненням міських боїв.

'Залишиться лише груда каміння': армія РФ стирає з лиця землі українське місто
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Яка ціль росіян на фронті у 2026 році - прогноз експерта

Нещодавно військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що головна мета РФ на 2026 рік - це місто Запоріжжя.

За його словами, спостерігаючи за Покровськом, Мирноградом і Куп'янськом, ми пропустили момент просування російських військ у напрямку Запоріжжя, зокрема, ми пропустили те, що відбувається зі Степногірськом.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, загальні темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися й наразі становлять близько 7 квадратних кілометрів на добу.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області, але розширити зону бойових дій їм не вдалося. Водночас ситуація на Сумщині залишається контрольованою.

Крім цього, окупаційна армія Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села. Але цьогоріч на українців може чекати вкрай неприємний розвиток подій у цій області.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Константиновка Дружківка Бої в Донецькій області
Новини партнерів

Головне за день

Більше
За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

11:55Новини
Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

10:59Україна
Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Останні новини

11:55

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

11:03

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

10:59

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

10:54

Головний зимовий обряд: що предки виносили з дому та палили після ВодохрещаВідео

10:31

Лялечка з буйними кучерями: третя дружина Тігіпка показала півторарічну доньку

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
10:15

"Її ніхто не знає": як виглядає дружина Леоніда Кравчука

10:05

"Залишиться лише груда каміння": армія РФ стирає з лиця землі українське місто

10:00

Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

09:52

РФ атакувала інфраструктуру Житомирщини: виникли пожежі, є пораненіФото

Реклама
09:41

"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

09:04

Графіки не діють: в деяких регіонах почались аварійні відключення світла

09:03

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: ексгенсек НАТО назвав ключову умову

08:10

З диверсії в Берліні вилізли кремлівські вухаПогляд

08:00

"Залишається під контролем росіян": у ДПСУ розкрили ситуацію на Сумщині

06:10

Навіщо Путін дав наказ завдати удару "Орешником" по ЛьвовуПогляд

06:00

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

05:30

Зимова "дієта" для електрокара: як зберегти заряд батареї в лютий мороз

05:04

Конденсат більше не з'явиться: як відмити запотілі вікна від плісняви

04:35

"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в бібліотеці за 19 сек

Реклама
03:30

Кому потрібно прибрати з життя все непотрібне: гороскоп на січень-лютий 2026Відео

03:12

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

02:31

Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зіркиВідео

01:42

Тиждень чудес: трьом знакам зодіаку казково пощастить з 12 по 18 січня

01:30

Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

00:32

"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

00:13

Економніші, за малолітражки: які моделі авто витрачають найменше пального

10 січня, субота
23:55

Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

23:04

Син Кадирова пригрозив "знайти скрізь" і викрасти Зеленського

22:58

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

22:40

Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

22:28

Як прибрати мильні розводи у ванній: рецепт засобу з 2 інгредієнтів

21:39

Світла не буде до трьох разів на добу: графіки відключень для Львова на 11 січня

21:37

Будинки стануть непридатними для проживання: найгірший сценарій через відключення опалення

21:06

Ми в США не бачили такого лідера як Зеленський з часів Лінкольна — Келлог

20:43

Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

20:32

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

20:26

Ціни за тиждень злетіли на 25%: в Україні почав стрімко дорожчати популярний овоч

20:20

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

20:01

Хто таємний чоловік Аліни Гросу: стали відомі подробиці

Реклама
19:59

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

19:28

У Києві сталося масове відключення: скільки будинків залишаються без електроенергії

19:25

Як відключатимуть світло 11 січня: коли не буде електроенергії

19:25

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

19:10

Що потрібно знати про ракету "Орешник" та її вартістьПогляд

19:02

Зустріч із Будановим поставила крапку - хто стане новим міністром юстиції

18:59

Принц Гаррі придумав, як помиритися з королем: деталі плану

18:47

"Відповідає вимогам": Анна Різатдінова вперше розповіла про свого фаворита

18:47

"Може зіграти проти": експерт пояснив, що завадить Путіну захопити Донецьку область

18:28

Тепла стане більше: як зробити рушникосушку гарячою за лічені хвилиниВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти