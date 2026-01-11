'Залишиться лише груда каміння': армія РФ стирає з лиця землі українське місто

Костянтинівка майже зруйнована, а під прицілом РФ ще одне місто України.

https://glavred.net/war/ostanetsya-tolko-gruda-kamney-armiya-rf-stiraet-s-lica-zemli-ukrainskiy-gorod-10731308.html Посилання скопійоване

РФ стирає з лиця Землі Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Донецька обласна прокуратура, ДСНС

Коротко:

Ворог знищує Костянтинівку

Росіяни націлилися на Дружківку

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від своїх загарбницьких цілей. Його окупаційна армія продовжує знищувати українські міста, зокрема ворог стирає з лиця землі Костянтинівку, що у Донецькій області. Тепер противник розпочав знищення ще одного міста – Дружківки. Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", автор Телеграм-каналу "Офіцер".

Він зазначив, що у Дружківці та її околицях FPV-дрони противника "поступово починають ставати сумною реальністю".

відео дня

"Коли знищення Костянтинівки триває в самому розпалі і скоро від міста залишиться лише груда каміння, в той самий час КАБами та FPV-дронами вже починають знищувати Дружківку та все живе в ній – такі вони сучасні умови війни…", – пише старший лейтенант.

Військовий підкреслив, що ворог не має жодного бажання штурмувати Костянтинівку "в лоб". Наразі окупанти намагаються діяти в обхід населеного пункту з уникненням міських боїв.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Яка ціль росіян на фронті у 2026 році - прогноз експерта

Нещодавно військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що головна мета РФ на 2026 рік - це місто Запоріжжя.

За його словами, спостерігаючи за Покровськом, Мирноградом і Куп'янськом, ми пропустили момент просування російських військ у напрямку Запоріжжя, зокрема, ми пропустили те, що відбувається зі Степногірськом.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, загальні темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися й наразі становлять близько 7 квадратних кілометрів на добу.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області, але розширити зону бойових дій їм не вдалося. Водночас ситуація на Сумщині залишається контрольованою.

Крім цього, окупаційна армія Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села. Але цьогоріч на українців може чекати вкрай неприємний розвиток подій у цій області.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред