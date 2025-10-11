Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

Що відомо:
- Зеленський і Трамп проводять переговори
- Переговори президентів тривають у телефонному форматі
Президент України Володимир Зеленський проводить переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це офіційно підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав він.
Єрмак не уточнював, які саме теми обговорюють Зеленський та Трамп.
Деталі від Зеленського
Президент України особисто заявив, що завершив переговори з Дональдом Трампом. Зеленський назвав роботу продуктивною та хорошою.
"Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - сказав Зеленський.
Він проінформував Трампа про російські удари по енергетиці. Також президенти обговорили можливість посилення ППО.
"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!" - сказав Зеленський.
Новина доповнюється...
