Відмова Трампа від активних переговорів щодо України: у США дали тривожний прогноз

Значна частина відповідальності за підтримку України ляже на Європу, вважає Майк Карпентер.

https://glavred.net/world/otkaz-trampa-ot-aktivnyh-peregovorov-po-ukraine-v-ssha-dali-trevozhnyy-prognoz-10705667.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп може відмовитися від мирних переговорів / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, kremlin.ru

Головне:

Трамп не братиме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни

Значна частина відповідальності за підтримку України ляже на Європу

На думку американського дипломата Майка Карпентера, колишнього посла США в ОБСЄ та екс-заступника помічника міністра оборони, адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не братиме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни між Росією й Україною.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він наголосив, що в майбутній Стратегії національної оборони США основна увага буде зосереджена на Західній півкулі - зокрема, на протидії наркоторгівлі в Карибському регіоні та біля узбережжя Венесуели.

відео дня

Другим пріоритетом стане Індо-Тихоокеанський регіон, а європейський напрямок, включно з Україною, відійде на третій план.

"Судячи з усього, нова адміністрація Трампа не стане активно залучатися до мирних переговорів, що призведе до ослаблення тиску як на Москву, так і на Київ", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що в такому разі значна частина відповідальності за підтримку України ляже на Європу. Саме європейським країнам доведеться наростити як військову, так і фінансову допомогу, а також збільшити обсяги оборонного виробництва.

Участь Трампа в переговорах: думка експерта

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю виданню "Главред" зазначив, що раніше Дональд Трамп заявляв про можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk з метою примусити президента Росії Володимира Путіна до початку переговорів. Однак зараз, за словами експерта, оскільки Кремль не виявляє готовності до поступок, у Трампа фактично не залишилося дієвих інструментів тиску на Москву.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред