"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

Коротко:
- Аліна Гросу готується вперше стати мамою
- У соціальних мережах артистка поділилася, як почувається зараз
Українська співачка Аліна Гросу 10 січня розкрила свою вагітність - скоро зірка вперше стане мамою. Раніше вона не раз розповідала про те, що мріє про дитину. Тепер її заповітне бажання близьке до здійснення.
Однак носити під серцем малюка - завдання не з найпростіших. У цьому Аліна переконалася на власному досвіді. В Instagram зірка розповіла, як почувається зараз.
Гросу зізналася, що вагітність дається їй нелегко - вона стала більш емоційно збудливою, до того ж у неї прокинувся жахливий голод. Втім, співачка не скаржиться, а радіє своєму положенню.
"Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом", - каже Аліна Гросу.
Що відомо про чоловіка Аліни Гросу
Батьком дитини Аліни Гросу, ймовірно, є російський актор Роман Полянський. Пара почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни. Потім було розставання і примирення. У березні 2024 року співачка оголосила, що вийшла заміж.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що вдова Віталія Білоножко з'явилася на могилі співака в другу річницю з дня його смерті. Світлана Білоножко важко переживає втрату коханого.
Також Катерина Бужинська розповіла про непорядність відомого співака, з яким виступала дуетом. Артистка розповіла про завершення співпраці і назвала причину.
Читайте також:
- Квіткова вперше після заручин "спалила" ніжні поцілунки з Бражко
- "Відповідає вимогам": Анна Різатдінова вперше розповіла про свого фаворита
- Хто таємний чоловік Аліни Гросу: стали відомі подробиці
Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред