"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

Аліна Гросу чекає на первістка.

Аліна Гросу вагітна - співачка розкрила подробиці вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Коротко:

Аліна Гросу готується вперше стати мамою

У соціальних мережах артистка поділилася, як почувається зараз

Українська співачка Аліна Гросу 10 січня розкрила свою вагітність - скоро зірка вперше стане мамою. Раніше вона не раз розповідала про те, що мріє про дитину. Тепер її заповітне бажання близьке до здійснення.

Однак носити під серцем малюка - завдання не з найпростіших. У цьому Аліна переконалася на власному досвіді. В Instagram зірка розповіла, як почувається зараз.

Гросу зізналася, що вагітність дається їй нелегко - вона стала більш емоційно збудливою, до того ж у неї прокинувся жахливий голод. Втім, співачка не скаржиться, а радіє своєму положенню.

"Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом", - каже Аліна Гросу.

Аліна Гросу вагітна - співачка розкрила подробиці вагітності / фото: instagram.com/alina_grosu

Що відомо про чоловіка Аліни Гросу

Батьком дитини Аліни Гросу, ймовірно, є російський актор Роман Полянський. Пара почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни. Потім було розставання і примирення. У березні 2024 року співачка оголосила, що вийшла заміж.

Весілля Аліни Гросу / фото: instagram.com/alina_grosu

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

