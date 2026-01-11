Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

Анна Підгорна
11 січня 2026, 09:41
82
Аліна Гросу чекає на первістка.
Аліна Гросу вагітна
Аліна Гросу вагітна - співачка розкрила подробиці вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Коротко:

  • Аліна Гросу готується вперше стати мамою
  • У соціальних мережах артистка поділилася, як почувається зараз

Українська співачка Аліна Гросу 10 січня розкрила свою вагітність - скоро зірка вперше стане мамою. Раніше вона не раз розповідала про те, що мріє про дитину. Тепер її заповітне бажання близьке до здійснення.

Однак носити під серцем малюка - завдання не з найпростіших. У цьому Аліна переконалася на власному досвіді. В Instagram зірка розповіла, як почувається зараз.

відео дня

Гросу зізналася, що вагітність дається їй нелегко - вона стала більш емоційно збудливою, до того ж у неї прокинувся жахливий голод. Втім, співачка не скаржиться, а радіє своєму положенню.

"Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом", - каже Аліна Гросу.

Аліна Гросу вагітна
Аліна Гросу вагітна - співачка розкрила подробиці вагітності / фото: instagram.com/alina_grosu

Що відомо про чоловіка Аліни Гросу

Батьком дитини Аліни Гросу, ймовірно, є російський актор Роман Полянський. Пара почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни. Потім було розставання і примирення. У березні 2024 року співачка оголосила, що вийшла заміж.

Весілля Аліни Гросу
Весілля Аліни Гросу / фото: instagram.com/alina_grosu

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Віталія Білоножко з'явилася на могилі співака в другу річницю з дня його смерті. Світлана Білоножко важко переживає втрату коханого.

Також Катерина Бужинська розповіла про непорядність відомого співака, з яким виступала дуетом. Артистка розповіла про завершення співпраці і назвала причину.

Читайте також:

Про персону: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Аліна Гросу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

12:00Війна
За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомо

11:55Новини
Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Останні новини

12:00

РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

12:00

Долар і євро можуть подешевшати: що буде з курсом валют уже з понеділка

11:55

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомоВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

10:59

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
10:54

Головний зимовий обряд: що предки виносили з дому та палили після ВодохрещаВідео

10:31

Лялечка з буйними кучерями: третя дружина Тігіпка показала півторарічну доньку

10:15

"Її ніхто не знає": як виглядає дружина Леоніда Кравчука

10:05

"Залишиться лише груда каміння": армія РФ стирає з лиця землі українське місто

Реклама
10:00

Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

09:52

РФ атакувала інфраструктуру Житомирщини: виникли пожежі, є пораненіФото

09:41

"Хто б раніше сказав": Гросу розповіла про випробування під час вагітності

09:04

Графіки не діють: в деяких регіонах почались аварійні відключення світла

09:03

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: ексгенсек НАТО назвав ключову умову

08:10

З диверсії в Берліні вилізли кремлівські вухаПогляд

08:00

"Залишається під контролем росіян": у ДПСУ розкрили ситуацію на Сумщині

06:10

Навіщо Путін дав наказ завдати удару "Орешником" по ЛьвовуПогляд

06:00

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

05:30

Зимова "дієта" для електрокара: як зберегти заряд батареї в лютий мороз

05:04

Конденсат більше не з'явиться: як відмити запотілі вікна від плісняви

Реклама
04:35

"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в бібліотеці за 19 сек

03:30

Кому потрібно прибрати з життя все непотрібне: гороскоп на січень-лютий 2026Відео

03:12

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

02:31

Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зіркиВідео

01:42

Тиждень чудес: трьом знакам зодіаку казково пощастить з 12 по 18 січня

01:30

Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

00:32

"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

00:13

Економніші, за малолітражки: які моделі авто витрачають найменше пального

10 січня, субота
23:55

Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

23:04

Син Кадирова пригрозив "знайти скрізь" і викрасти Зеленського

22:58

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

22:40

Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

22:28

Як прибрати мильні розводи у ванній: рецепт засобу з 2 інгредієнтів

21:39

Світла не буде до трьох разів на добу: графіки відключень для Львова на 11 січня

21:37

Будинки стануть непридатними для проживання: найгірший сценарій через відключення опалення

21:06

Ми в США не бачили такого лідера як Зеленський з часів Лінкольна — Келлог

20:43

Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

20:32

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

20:26

Ціни за тиждень злетіли на 25%: в Україні почав стрімко дорожчати популярний овоч

Реклама
20:20

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

20:01

Хто таємний чоловік Аліни Гросу: стали відомі подробиці

19:59

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

19:28

У Києві сталося масове відключення: скільки будинків залишаються без електроенергії

19:25

Як відключатимуть світло 11 січня: коли не буде електроенергії

19:25

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

19:10

Що потрібно знати про ракету "Орешник" та її вартістьПогляд

19:02

Зустріч із Будановим поставила крапку - хто стане новим міністром юстиції

18:59

Принц Гаррі придумав, як помиритися з королем: деталі плану

18:47

"Відповідає вимогам": Анна Різатдінова вперше розповіла про свого фаворита

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти