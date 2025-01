Таємні інвестиції: США розсекретили важливу інформацію про війну в Україні

Ключові тези:

Адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про те, як вона допомогла Україні в розвитку військової індустрії безпілотників. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що офіційні особи США зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати і розширити виробництво безпілотників, борючись з більш численною і краще оснащеною армією країни-агресора Росії.

Зазначається, що це та частина військової підтримки США, яка до цього часу залишалася "в тіні".

За словами видання, допомога включала підтримку (грошима і направленням співробітників розвідки в Україну) в розробці нового покоління безпілотників і революційних методах ведення війни.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліва заявив, що підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на війну.

За його словами, зусилля з використання безпілотників почалися після першого контрнаступу українців восени 2022 року, а активізувалися вони під час підготовки до другого контрнаступу України.

У NYT із посиланням на американських чиновників додали, що інвестиції США зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними - вони знищили чверть російського чорноморського флоту і допомогли уповільнити просування Росії на сході України.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Україна нарощує власне виробництво далекобійних ракет та ракети-дронів, зокрема, "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору.

Крім того, Україна у 2025 році планує збільшити інвестиції в промисловість задля розробки вітчизняних дронів та далекобійної зброї у більших масштабах. На це планують виділити більше, ніж 4 мільярди доларів.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.