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Вижати до копійки: як США змусить РФ заплатити за відновлення України - WSJ

Даяна Швець
17 січня 2025, 12:26
205
США та їхні союзники мають унікальну можливість забезпечити справедливість для України.
Трамп, Путин, деньги
Російські активи можуть стати ключем до відновлення України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з матеріалу WSJ:

  • Трамп змусить Росію заплатити за руйнування України
  • Як США можуть використати заморожені кошти РФ

США можуть змусити Росію відшкодувати збитки, завдані Україні, якщо Дональд Трамп повернеться до влади. Про це пишуть Ніл Фергюсон, старший науковий співробітник Інституту Гувера, та Кріс Міллер, професор Університету Тафтса, у своїй колонці для The Wall Street Journal.

"Ключ до забезпечення безпеки Європи з меншими витратами для платників податків США може перебувати на рахунках у європейських банках. Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів російських валютних активів, але впертість Європи не дала змоги використати ці кошти для компенсації Україні збитків від війни. Обраний президент Трамп має наполягти на мобілізації резервів Кремля для фінансування відновлення України та майбутніх закупівель зброї", - зазначили автори.

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Сьогодні, згідно з даними Світового банку, економічні втрати України, спричинені російською агресією, перевищують $650 мільярдів. З них $150 мільярдів — прямі руйнування.

"Україні знадобляться зовнішні кошти такого масштабу для відновлення і ще більше для переозброєння за рахунок постійних закупівель західної зброї", - йдеться в публікації.

На думку експертів, найочевидніший шлях для компенсації збитків — це використання заморожених російських активів. Наразі розблоковано лише $50 мільярдів, тоді як більшість коштів залишаються недоступними через спротив європейських союзників.

Окрім цього, Міллер і Фергюсон виділили ТОП-5 факторів, які роблять цей момент ідеальним для активізації зусиль щодо компенсації:

  • Повернення Дональда Трампа. Як досвідчений переговірник, він зможе тиснути на європейців, які побоюються його рішучих дій.
  • Перетворення активів. Заморожені кошти переважно переведено у готівкову форму, що дає США та Великій Британії більше можливостей для автономних рішень.
  • Юридична основа. Резерви можна використовувати, не порушуючи міжнародного права.
  • Ослаблення Росії. Москва вже не має достатніх інструментів для серйозної економічної відплати.
  • Зміна позиції Європи. Все більше європейських урядів підтримують ідею довгострокового фінансування України.

Підсумовуючи, експерти підкреслили, що зараз США та їхні союзники мають унікальну можливість забезпечити справедливість для України, використовуючи російські активи як джерело відшкодування.

Майбутня політика Трампа щодо України - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за даними Bloomberg, команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ. Вони, за логікою команди новообраного президента США, більше посилять тиск для збільшення важелів.

Своєю чергою дипломат Богдан Яременко оцінив перспективу, чого Україні чекати від Трампа. За його словами, заяви Трампа і його команди можна розцінювати як "медійні ходи".

Також він відповів, на які рішучі кроки може піти Трамп заради України. Новий очільник Штатів готовий вести діалог з позиції сили, щоб усадити Росію за стіл переговорів, вважає Яременко.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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